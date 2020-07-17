В Пентагоне дали пояснения по поводу "супер-пупер" ракеты Трампа

Президент США, рассказавший о разработке самой быстрой гиперзвуковой ракеты, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний. Об этом сообщает СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны страны.

"Дональд Трамп имел в виду недавние летные испытания, когда мы достигли скорости, в 17 раз превышающей скорость звука", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Появление "величайшего вооружения в истории" президент США анонсировал в мае. Правда американский лидер тогда не уточнил, о каком именно ракетном вооружении идет речь. В конце июня Трамп распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применяется в условиях войны или чрезвычайных ситуаций для срочной реализации программ в области гиперзвуковых и космических технологий. Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия.