Трамп объявил о появлении у США "величайших вооружений" в истории

У Соединенных Штатов вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории. Об этом в субботу объявил президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon.

Анонсируя появление "величайших вооружений", хозяин Белого дома отметил, что уже видел разработки и "даже не может поверить в это", пишет ТАСС. Кроме того, Трамп пообещал скорую высадку на Марс.

Напомним, в мае американский лидер заявил, что его страна разрабатывает некую "супер-пупер-ракету", чтобы опередить военных конкурентов. "У нас есть то, что я называю супер-пупер-ракета, и я слышал однажды, что она в 17 раз быстрее, чем есть у них сейчас", - отметил Трамп, не уточнив однако, о каком конкретно вооружении идет речь.