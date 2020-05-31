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31.05.2020 03:14
Рубрика: В мире

Трамп объявил о появлении у США "величайших вооружений" в истории

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

У Соединенных Штатов вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории. Об этом в субботу объявил президент Дональд Трамп, выступая перед журналистами на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) после запуска к МКС пилотируемого корабля Crew Dragon.

Фото: AFP/MANDEL NGAN
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Анонсируя появление "величайших вооружений", хозяин Белого дома отметил, что уже видел разработки и "даже не может поверить в это", пишет ТАСС. Кроме того, Трамп пообещал скорую высадку на Марс.

Напомним, в мае американский лидер заявил, что его страна разрабатывает некую "супер-пупер-ракету", чтобы опередить военных конкурентов. "У нас есть то, что я называю супер-пупер-ракета, и я слышал однажды, что она в 17 раз быстрее, чем есть у них сейчас", - отметил Трамп, не уточнив однако, о каком конкретно вооружении идет речь.

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