В России упали цены на самый популярный смартфон в мире

До презентации новых iPhone осталось совсем немного времени, и российские продавцы начинают снижать цены на модели предыдущей линейки. В частности, 128-гигабайтный iPhone 11 с момента начала продаж подешевел 65 до 57 тысяч рублей, сообщает Hi-tech.Mail.ru.

Эту модификацию одиннадцатого айфона можно назвать оптимальной - 128 гигабайт достаточно для среднего пользователя, а производительность и автономность девайса находятся на достаточно высоком уровне.

В iPhone 11 отсутствует телезум, зато второй объектив обеспечивает возможность широкоугольной съемки. В одном из опросов на сайте 4PDA большинство пользователей высказались за то, что широкоугольная камера в смартфоне важнее "телевика".

Напомним также, что iPhone 11 стал самым продаваемым смартфоном в мире в этом году.