В Сети покажут фильмы о крупнейших музеях и выдающихся художниках

У сегодняшнего зрителя крайне востребованы фильмы об искусстве. Достаточно вспомнить проект о Третьяковской галерее с Сергеем Шнуровым, что показал невероятные цифры просмотров. Сегодня мультимедийный сервис Okko объявил о том, что запускает проект "Открытие музеев" с онлайн-трансляциями музейных шоу о легендарных мастерах изобразительного искусства и кинопутешествиями по самым посещаемым художественным галереям мира.

Таким образом, каждый понедельник - традиционный выходной день в музеях - в течение трех месяцев один из фильмов проекта будет показан в Сети бесплатно. Онлайн-показ первого музейного шоу, "Ван Гог: Золото и лазурь" - уже в понедельник 20 июля. Время демонстрации каждого фильма - с 19.00 до 00.00.

"Коллекция охватывает историю искусства разного периода: от ренессанса к импрессионизму, и от импрессионизма к истокам современной живописи. Отдельные фильмы могут заменить полноценные экскурсии по величайшим музеям и галереям", - рассказывается в релизе, выпущенном специально к старту проекта.

Зрители увидят музейные шоу о галерее Уффици во Флоренции, Национальном музее Прадо в Мадриде и петербургском Эрмитаже, заглянут в Собор Святого Петра и Патриаршие базилики Рима. Документальные фильмы о выдающихся художниках проведут экскурс по вехам творческих биографий Боттичелли, Караваджо, Тинторетто, Ван Гога, Гогена, Климта, Шиле, Моне и Фриды.

В съемках шоу принимали участие мировые эксперты в области искусства. К созданию каждого фильма привлекались режиссеры со всего мира, в числе которых, например, Питер Гринуэй ("Отсчет утопленников", "8½ женщин"). Проводниками в мир искусства стали актеры Адриано Джаннини ("Двенадцать друзей Оушена", "Черное золото"), Тони Сервилло ("Великая красота", "Лоро"), Элиза Ласовски ("Игра престолов", "Версаль"), Азия Ардженто ("Три икса", "Отверженные"), Джереми Айронс ("Изнанка судьбы", "Лолита") и Хелена Бонэм Картер ("Комната с видом", "Король говорит!"). В российском прокате знаменитостей дублируют Андрей Ургант, Игорь Верник, Екатерина Стриженова, Егор Бероев и Владимир Епифанцев.

Всего фильмов - 12, сделаны они в высоком качестве в формате 4K. Картины произведены итальянской компанией Nexo Digital. Дистрибьютором проката на российском рынке выступила компания "Невафильм Emotion".