Внезапная проверка боеготовности войск продлится до 21 июля

Внезапная проверка боеготовности войск, объявленная сегодня министром обороны РФ Сергеем Шойгу по поручению Верховного Главнокомандующего Владимира Путина, продлится 5 дней и завершится во вторник, 21 июля. Об этом сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что всего от Вооруженных Сил к мероприятиям внезапной проверки привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 100 кораблей и судов обеспечения.

В пятницу утром стало известно, что с 17 июля 2020 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ начата внезапная проверка войск и сил Южного военного округа, части органов военного управления и войск Западного военного округа, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты ВМФ.

В военном ведомстве рассказали, что привлекаемые к проверке воинские части и подразделения со штатной техникой и вооружением уже совершают марши в районы сосредоточения. Корабельные группировки выходят в назначенные районы, авиационные соединения передислоцируются на оперативные аэродромы. "В ходе выдвижения командиры и личный состав отработают вопросы отражения нападения воздушного противника, противодействия диверсионно-разведывательным группам, проведут инженерную разведку маршрутов выдвижения", - пояснили в Минобороны.

Основной целью внезапной проверки, рассказали в военном ведомстве, является оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе России, где сохраняются угрозы террористического характера. Параллельно военачальники оценят степень подготовленности войск и сил к участию в главном учебном мероприятии года - стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".

Кроме того в ходе проверки будут отработаны учебные задачи по локализации кризисных ситуаций различного характера, обусловленных действиями условных бандформирований, проведением террористических актов с захватом заложников, летательных аппаратов, объектов на аэродромах и в пунктах базирования Черноморского флота и Каспийской флотилии. Не забудут военные и об обострении санитарно-эпидемиологической обстановки.

По данным Минобороны, проверяемые войска примут участие в более 50 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах, участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.