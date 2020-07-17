Вышел первый тизер сериала про куклу-маньяка Чаки

"Чаки" (Chucky), сериал в рамках богатой на события хоррор-франшизы "Детские игры", обзавелся олдскульно оформленным тизером - авторы изначально обещали сохранить дух оригинальных лент.

Ролик опуса Дона Манчини, автора сценария и режиссера нескольких кинополотен про куклу Чаки, одержимую духом маниака, доступен на YouTube.

Синопсис такой: на распродаже обнаруживается старая кукла Чаки, и тут же идиллический американский городок погружается в хаос - начинается череда ужасающих убийств. При этом параллельно вскрываются всевозможные тайны города и лицемерие его граждан.

И вот еще хорошее - такие замечательные люди, как Брэд Дурифф и Дженнифер Тилли вернутся к озвучке Чаки и его Тиффани. А сам сериал не будет иметь никакого отношения к полнометражному ребуту, полностью его игнорируя.

Премьера запланирована на следующий год. Сопродюсер - Ник Антоска ("Нулевой канал", "Ганнибал").

Первые "Детские игры" вышли в 1988-м. В них дух практикующего вуду душителя Чарльза Ла Рэя вселяется в куклу. И понеслась: в 1990-м появился сиквел, через год - третья часть. В 1998-м - особо почитаемая фанатами "Невеста Чаки", в 2004-м - сиквел "Невесты", "Потомство Чаки". Далее - "Проклятие Чаки" (2013) и "Культ Чаки" (2017).

Ранее сообщалось, что американский режиссер, продюсер, сценарист и музыкант Джон Лафия, один из создателей образа Чаки, покончил с собой в Лос-Анджелесе.