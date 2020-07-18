Что может изъять инспектор ГИБДД

Незнание законов не освобождает от ответственности: если водитель не знал о том, что везет что-то запрещенное или не знал, что право владения таким грузом надо подтверждать документально, он ответит по всей строгости закона и, конечно же, лишится того, что вез в своем багажнике. Поговорим о том, что именно может изъять инспектор ГИБДД.

Есть несколько случаев, когда сотрудник Госавтоинспекции может на законных основаниях изъять у автомобилиста его водительское удостоверение непосредственно в том месте на дороге, где он и остановил его автомобиль. Такое возможно, если сотрудник ГИБДД имеет веские основания полагать, что сам документ имеет сомнительную подлинность. И если сомнения оказались не беспочвенными, то в этом случае такое нарушение рассматривается как уголовное преступление.

Другой случай, когда представитель ГИБДД может отобрать права у автомобилиста - это когда тот был лишен удостоверения по суду, но не стал добровольно сдавать документ в Госавтоинспекцию и продолжает пользоваться своими водительскими правами. Когда при проверке документа по базе данных сотрудник Госавтоинспекции обнаруживает этот факт, он имеет полное право изъять права у нарушителя.

В ряде случаев полицейский вправе изымать и сам автомобиль. Так он может поступить, если задержанная машина находится в технически неисправном состоянии (например, у него повреждены элементы тормозной системы), а также тогда, когда обнаружилось, что на автомобиле установлены поддельные номерные знаки. И конечно же, если сотрудник Госавтоинспекции остановил водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, то он также может изъять его автомобиль.

Перевозка в автомобиле оружия любого типа возможна только при наличии у водителя документов, разрешающих владения такого рода предметом. В противном случае представители ГИБДД имеет право изъять оружие на месте. Специальное разрешение на хранение и перевозку необходимо водителю, если он осуществляет транспортировку взрывоопасных материалов, взрывчатых веществ и биоматериалов. Иначе сотрудник Госавтоинспекции по осмотре автомобиля имеет право изъять такого рода груз, если на него нет никаких документов.

Также и с наркотическими веществами. Даже небольшое количество наркотиков, обнаруженных в автомобиле, сотрудник Госавтоинспекции изымает и приобщает к уголовному делу, которое в этом случае и заводится на водителя.

Если сотрудник ГИБДД остановил автомобиль и обнаружил в нем охотничий трофей или, например, улов рыбы, это также создаст проблемы водителю. Если это произошло в период, когда охота еще не открылась, это означает, что дикий зверь или птица были убиты незаконно. Тем более, если водителя остановили на территории заповедника или неподалеку от охраняемого водоема - все это указывает то, что он занимался незаконным промыслом. В этом случае, инспектор должен изъять добытые трофеи, а автомобилист - приготовиться отвечать за такое нарушение по всей строгости закона.

Добавим, что сотрудник полиции имеет право осматривать автомобиль и его груз с участием водителя при подозрении в том, что это транспортное средство используется в противозаконных целях. Также осмотр может проводиться на основе ориентировок, которые указывают на то, что автомобиль или его груз используются в противоправных целях. Важно помнить, что при досмотре автомобиля и содержимого его багажника сотрудник ГИБДД должен составить соответствующий акт, отразить в нем все результаты осмотра и предоставить копию водителю.