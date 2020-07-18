Эксперты оценили перспективы восстановления рынка автомобилей с пробегом

Пандемия коронавируса подкосила многие отрасли российской экономики. В числе прочих пострадал и автопром, особенно в первый "полный" месяц ограничений - в апреле.

Так, продажи новых автомобилей в этот период рухнули на 64 процента, подержанных - на 48. Но "гуттаперчивость" второго сегмента, его способность оперативно реагировать на конъюнктуру, маневрировать ценами позволили несколько смягчить падение: образно говоря, рынок авто с пробегом успел подстелить себе соломки.

По мнению исполнительного директора аналитического агентства "Автостат" Сергея Удалова, в этом сегменте много новаций, активно применяются ИТ-инструменты. Банки охотно кредитуют этот сегмент, потому что рынок авто с пробегом в разы больше рынка новых, и деньги здесь обращаются быстрее. Он стабилен: не так резко падает во время кризиса и не так стремительно растет в "жирные" годы.

Эти слова подтверждает статистика. Так, в 2018 году продажи новых автомобилей в России выросли на 12 процентов, а подержанных - на 2,4. Зато в 2019-м, когда рынок новых опустился на 2,3 процента, "пробег" сдал позиции всего на 0,4 процента, то есть в пределах погрешности остался в принципе на прежнем уровне.

Нынешний год несколько сломал традиции и предполагаемые сценарии. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале 2020 года рынок новых автомобилей подрос на 1,8 процента благодаря "сильному" марту (+4 процента). А б/у-сегмент увеличил продажи на всего на 6 процентов именно из-за "слабого" марта (+0,1 процента против +9,6 процента в феврале и +8 процентов в январе).

А пандемия и вовсе спутала все карты. И если новые автомобили даже при закрытых шоу-румах дилерские центры умудрялись продавать онлайн (примерно 5 процентов от уровня продаж в "мирное" время), то в случае в подержанными этот метод не столь эффективен.

"Продавать автомобили с пробегом онлайн гораздо сложнее, чем новые автомобили, поскольку клиенты хотят увидеть машину вживую и оценить ее реальное состояние. Поэтому продажи авто с пробегом в период ограничений - это штучные продажи", - рассказал гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. Предвидя вопрос, почему же тогда падение рынка авто с пробегом было не столь удручающим, как новых, поясним: машины б/у в отличие от "нулевочек" продаются не только через дилерские центры, но и частным образом (более 85 процентов всех продаж), в том числе и через маркетплейсы.

"Что происходит на рынке? Отчетливо вижу две тенденции. Первая: за время самоизоляции в апреле-июне количество предложений хороших автомобилей (3-5 лет, без ДТП, один владелец, пробег до 100 тысяч километров) сильно сократилось. Связано это с падением рынка новых автомобилей в два раза: следовательно, люди не сдают в трейд-ин и не продают на свободном рынке свои "ласточки".

Рынок машин постарше и "автохлама" сократился гораздо меньше. И второе: цены на хорошие автомобили с пробегом существенно выросли", - говорит гендиректор "Автостата" Сергей Целиков.

"Средняя стоимость подержанного автомобиля по России во II квартале 2020 года составила 429 тысяч рублей - на 5 процентов больше, чем год назад, - сообщил руководитель категории "Автомобили" в Авито Кирилл Вотяков, - Однако, по сравнению с предыдущим кварталом, цены снизились на 2 процента. Интересно, что в рамках второго квартала от региона к региону ситуация отличается. Например, в Краснодарском крае машины подорожали на четыре процента (это самый большой рост), а самое большое снижение отмечено в Свердловской и Самарской областях - минус три процента.

При этом, отмечает Кирилл Вотяков, в премиум-сегменте по итогам II квартала 2020 года наблюдаются тренды, противоположные тенденциям вторичного авторынка в целом. Спрос на автомобили премиум-сегмента в возрасте от трех до пяти лет в России вырос на 17 процентов по сравнению с предыдущим кварталом и на 16 процентов - по сравнению со II кварталом 2019 года. При этом, как выяснили эксперты Авито Авто, предложение по этому сегменту за II квартал, напротив, снизилось - на 2 и 12 процентов соответственно. Средняя стоимость премиальных подержанных автомобилей в возрасте от трех до пяти лет в России по итогам II квартала составила 3,473 миллиона рублей - на 12 процентов больше, чем год назад, и на 2 процента больше, чем в январе-марте.

Какие же перспективы у рынка автомобилей с пробегом в ближайшей перспективе? Эксперты прогнозируют снижение продаж "вторички" от 15 до 30 процентов, при этом рынку новых предрекают падение на 20-40 процентов.

Однако учитывая, что сейчас на один проданный новый автомобиль приходится пять машин с пробегом, скорее всего, вторичный рынок восстановится быстрее, считает Кирилл Вотяков.

"Несмотря на непростую экономическую ситуацию, в стране на фоне пандемии растет интерес к персональному автотранспорту. Покупка личного автомобиля сейчас выходит в топ приоритетов даже у тех, кто раньше этого не планировал. По данным исследования, проведенного Авито Авто в июне, 9 процентов россиян, у которых раньше не было машины, собираются приобрести свой первый автомобиль в целях безопасности. Еще 3 процента планировали отказаться от личного автомобиля, но передумали и сохранят машину. 57 процентов респондентов после снятия ограничительных мер стараются чаще пользоваться личным автомобилем. Рост заинтересованности в покупке автомобилей на фоне пандемии - международный тренд", - подчеркнул эксперт.