Гайч прокомментировал переход в ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч рассказал о грядущем переходе в ЦСКА. Выступающий за аргентинский клуб "Сан-Лоренсо" нападающий подтвердил, что переговоры завершены, и он вскоре пополнит состав армейского клуба.

"Рад, что переговоры завершились удачно, - приводит слова Гайча FOX Sports. - Мне очень нравилось в "Сан-Лоренсо", несмотря на то, что я не так много успел поиграть за команду. Думаю, я неплохо показал себя в команде и надеюсь, что в будущем двери для меня здесь будут открыты. Хочу от всего сердца поблагодарить всех людей, имеющих отношение к "Сан-Лоренсо". Мне здесь очень помогли, уверен, что клубный персонал отлично справляется со своей работой".

Гайч признался, что собрал информацию о чемпионате России. По его словам, важную роль тут имеет физическая готовность. Он уверен, что у него не возникнет проблем с адаптацией.

"Постараюсь показать футбол высокого уровня", - сказал он.

Трансфер Гайча обойдется ЦСКА в 8,5 миллиона евро. Стороны договорились о пятилетнем контракте. При этом 20% от следующего трансфера игрока достанется "Сан-Лоренсо".