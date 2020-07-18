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Героем нового серила Netflix станет кролик-самурай

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    18.07.2020, 14:04
Текст:   Олег Усков

Netflix займется анимационным фэнтези-сериалом про кролика-самурая Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles, в основу которого ляжет выходящий с 1984 года культовый комикс "Усаги Ёдзимбо" (Usagi Yojimbo). Об этом сообщает Deadline.

Фото: kinopoisk.ru
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В центре истории там - антропоморфный странствующий кролик Юичи, "потомок великого воина Миямото Усаги" (оммаж, понятно, реально существовавшему ронину Миямото Мусаси, самому известному фехтовальщику в японской истории) и его "эпичное стремление стать настоящим воином".

При этом бойцовый кролик возглавляет разношерстную команду героев, состоящую из хитроумного ниндзя, охотника за головами, виртуозного карманника и верной ящерки-питомца. В процессе группе то и дело предстоит биться с разного рода исчадиями - злокозненными кротами, ужасающе натюнингованными летучими мышами и монстрами из иных измерений - и всё ради ратной славы.

При этом на создателя рисованного эпика оказало огромное влияние соответствующее японское кино, главным образом серия про Дзатоити и мегакульт "Одинокий Волк и его детеныш" (в основе - манга семидесятых). А так же вселенная Годзиллы, куда ж без нее-то.

Фото: youtube.com
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Вместе с Netflix над сериалом будут работать французская студия Gaumont, компании Dark Horse Entertainment и Atomic Monster.

Исполнительный продюсер - автор оригинала Стэн Сакаи, лауреат сонма премий. Шоураннеры - Кэнди ("Скуби-Ду!", "Приключения Кота в сапогах") и Даг Лэнгдэйлы ("Черный Плащ", "Червяк Джим", "Черепашки-ниндзя").

Сроки реализации пока не названы.

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