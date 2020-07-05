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"Черепашки-ниндзя" получат новый фильм со злодеем Крэнгом

Новости
    05.07.2020, 19:41
Текст:   Евгения Акулова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Появились интригующие слухи о том, что Paramount планирует вернуться к идее создания нового игрового блокбастера про обаятельных обитателей нью-йоркской канализации.

Фото: kinopoisk.ru
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По сообщениям инсайдеров портала We Got This Covered, продюсеры намерены обратиться к истокам и сделать картину мрачной, как оригинальные комиксы Питера Лэрда и Кевина Истмэна. Если помните, изначально история о черепашках не была столь безобидной, а являлась, по сути, остроумной, но довольно кровавой пародией на знаковые комиксы 80-х: "Ронин", "Трубкозуб Серебас" и "Сорвиголова". Отсылка к последнему была вообще, что называется, в лоб: якобы лишившая супергероя зрения радиоактивная жидкость затем утекла в канализацию, где и превратила нью-йоркских пресмыкающихся в мутантов.

Сообщается, что главным антагонистом "темной" версии "Черепашек-ниндзя" может стать пришелец из измерения Икс - обаяшка Крэнг. Злобный инопланетянин уже появлялся в не очень удачной второй части франшизы (картина не добрала 25 миллионов долларов до выхода на уровень самоокупаемости), но на этот раз ему планируется выделить солидную часть экранного времени. Остается надеяться, что более весомый выход Крэнга принесет фильму больше успеха.

Официальные представители Paramount эти слухи пока никак не комментируют.

Кстати, в конце июня стало известно о том, что черепашки-ниндзя получат также анимационный перезапуск, и займутся мутантами Сет Роген, Эван Голдберг и Джеймсон Уивер - продюсеры, которые определенно знают толк в юморе. Как известно, проекты первых двух обычно имеют рейтинг R, то есть предназначены для зрителей постарше, поэтому на выходе их совместная работа с режиссером Джеффом Роу ("Гравити Фолз") может получиться довольно любопытной.

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