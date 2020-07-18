Гоша Куценко назвал свой самый большой гонорар

Интригующие блицвопросы известным актерам и режиссерам задавали юные блогеры. При этом церемония шла в прямом эфире, и детей никто не собирался редактировать - что действительно интересовало, то и спрашивали.

Девочка из Альметьевска (республики Татарстан) обескуражила своим любопытством, кажется, всех, кроме актера Гоши Куценко, которому и адресовала свой вопрос. Со всей детской непосредственностью она попросила ответить, какая роль для актера стала самой прибыльной, какой фильм стал самым дорогим и принес больше всего денег - сколько составил его гонорар?

"Знаешь, когда занимаешься кино, то слово дорогое меняет оттенки, - элегантно парировал Гоша Куценко. - И самое дорогое и затратное для меня кино, наверное, то, которое я сам продюсировал. Назову в первую очередь "Балканский рубеж" - это действительно самое дорогое для меня кино, потому что ему я отдал шесть лет жизни. И вот это мой самый большой гонорар - шесть лет моей жизни. Ведь самое дорогое, что у нас есть - это время. Я получил шесть лет удовольствия и знакомства, и такой практики и такого опыта, который мы еще, надеюсь, применим - я готов снимать и продюсировать кино. А по поводу денег - у меня короткая память на гонорары. Я родом из СССР, и у нас тогда к деньгам было особое отношение: их просто не было. Поэтому и сейчас отношение такое: деньги есть, и их - нет. И ощутить радость отсутствия денег - мне кажется, это и есть философия бытия - прошлая и будущая... А вот на что я потратил свои первые в жизни деньги - это я помню прекрасно. Я купил билет в кино и пошел на картину "Миллион лет до нашей эры"...

В тот вечер Гоша Куценко оказался единственным актером, кто был и на самом первом фестивале "В кругу семьи". "За эти пятнадцать лет мы все нарожали детишек и создали семьи. "В кругу семьи" - это наш базис и оазис, и на шестнадцатый фестиваль я приду со своими детьми", - пообещал актер. А в ближайших планах Гоши Куценко - выход его кинокартины "Обычные парадоксы небытия" и участие в новой версии спектакля "Сцены из супружеской жизни" Андрея Кончаловского во МХАТе им. Горького, где он сыграет супружескую пару с Юлией Высоцкой.

P.S.

Напомним, что проходил XV фестиваль "В кругу семьи" при поддержке госкорпорации "Ростех", министерства культуры РФ, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, правительства Ярославской области и Росмолодежи. В его программах участие принимали помощник гендиректора госкорпорации "Ростех" Юлия Воронова, омбудсмен Анна Кузнецова, председатель издательского совета Русской православной церкви, митрополит Калужский и Боровский Климент, замруководителя Росмолодежи Андрей Платонов, зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

В числе звезд театра и кино, с кем могли пообщаться зрители онлайн, были художественный руководитель общенациональной программы "В кругу семьи" Федор Добронравов, председатель международного жюри кинофестиваля Станислав Любшин, актеры Сергей Шакуров, Борис Каморзин, Георгий Дронов, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Елизавета Боярская. И также олимпийские чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина, певцы Никита Пресняков и Галина Босая, рэп-исполнитель Кирилл Батишта. "Мы опробовали новый для себя формат, расширили границы и не зря: на всех онлайн-трансляциях наблюдалась невероятная активность зрителей, - отмечал президент кинофестиваля "В кругу семьи" Александр Ковтунец. - Значит, то, что мы делаем, волнует людей, и не важно, как далеко мы друг от друга находимся. Фестиваль объединил нас и помог и в этом году увидеть доброе семейное кино".