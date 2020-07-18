Координатор движения "Синие ведерки": Юго-Восточная хорда нужна Москве

Юго-Восточная хорда необходима Москве, причем строить ее нужно как можно быстрее - без неё весь большой проект трёх хорд становится бессмысленным и незавершённым. Об этом заявил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

"Проект Юго-Восточной хорды является составной частью глобального проекта по созданию четырех связанных друг с другом хорд: это ЮВХ, Северо-Восточная и Северо-Западные хорды, а также Южная рокада, - объяснил Шкуматов. - ЮВХ будет обеспечивать транзитное движение и распределение грузопотока в масштабах всего города. Без ЮВХ весь проект по строительству всех трех хорд оказывается бессмысленным".

Без строительства Юго-Восточной хорды остальные потеряют эффект и приведут к дополнительной нагрузке на Третье транспортное кольцо, которое уже сейчас не справляется с нагрузкой, добавил Шкуматов. "ЮВХ надо строить и делать это надо в кратчайшие сроки, ее запуск должен быть увязан с запуском движения по остальным строящимся участкам хордовой магистрали", - подчеркнул он.

Напомним, Юго-Восточная хорда протянется на 36 км и соединит 22 района Москвы с населением около 2,5 млн человек. Альтернатив хорде, позволяющих улучшить дорожную ситуацию между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, нет.