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18.07.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Минфин рассказал, каким будет спортивный налоговый вычет

Текст: Роман Маркелов
Вычет за занятия спортом, над которым работают Минфин и Минспорт, будет отнесен в категорию социальных вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). Сумма вычета индивидуальна и будет зависеть от фактических расходов на услуги спортзалов и фитнес-клубов, следует из ответа Минфина на запрос "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Налоговый вычет - это сумма, которая уменьшает налогооблагаемую базу, по сути - возврат ранее уплаченного НДФЛ. Вычет позволяет платить меньше налога или вернуть уже уплаченный в течение года налог. Таким образом, на вычет по НДФЛ могут претендовать те, кто его платит. Налоговый вычет подразумевает возврат 13% от суммы расходов, предусмотренной законодательством.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Сейчас в Налоговом кодексе предусмотрены пять социальных налоговых вычетов по НДФЛ - по расходам на благотворительность, обучение, лечение и покупку медикаментов, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, а также по расходам на накопительную часть трудовой пенсии. Совокупная сумма расходов по этим направлениям, за которую можно получить вычет, составляет 120 000 рублей (таким образом, максимальный социальный вычет в принципе может доходить до 15 600 рублей - 13% этой суммы).

"Предлагаемый социальный налоговый вычет (за занятия спортом - "РГ") будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 000 рублей за налоговый период по НДФЛ, в совокупности с другими соответствующими социальными вычетами по НДФЛ, установленными Налоговым кодексом РФ", - сообщили "РГ" в пресс-службе Минфина. В ведомстве добавили, что законопроект о предоставлении вычета сейчас находится на рассмотрении правительства.

Фото: EPA
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В Минфине уточнили, что при этом данный законопроект является сопутствующим. "Сначала необходимо внести изменения в закон о физической культуре и спорте в РФ, которые бы определяли понятие "физкультурно-оздоровительная услуга", - подчеркивают в министерстве. В целом же вычет будет содействовать увеличению числа граждан, занимающихся физкультурой в специализированных условиях, уверены в Минфине.

Ранее глава Минспорта Олег Матыцин рассказал, что налоговый вычет за занятия спортом будет включен в законодательство до конца года. Он уточнил, что в ведомстве уже разработали поправки в федеральный закон "О физической культуре и спорте", где планируется закрепить определение физкультурно-оздоровительных услуг.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин Налоговые вычеты

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