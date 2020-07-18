Почему закончился провалом первый день работы саммита Евросоюза

Европейские страны кардинально разошлись по главному вопросу - выделения средств в фонд восстановления экономик стран сообщества, пострадавших от коронавируса, отмечает The Telegraph. В соответствии с предложениями Совета ЕС, Европейская комиссия должна занять 750 миллиардов евро на международных рынках, чтобы помочь финансировать пакеты помощи для наиболее пострадавших регионов и отраслей. Наряду с выделением средств на фонд восстановления, премьер-министр Шарль Мишель, нынешний председатель Европейского совета, выдвинул предложение о выделении 1,074 триллиона евро для следующего семилетнего бюджета ЕС.

Оба предложения встретили значительное сопротивление со стороны государств-членов, которые должны единогласно подписать пакет. В ходе первого дня встречи лидеров 27 стран-членов ЕС, которая продолжалась с 10 до 18 часов, с небольшими перерывами на дезинфекцию помещений в штаб-квартире Евросоюза, как отмечают наблюдатели, отчетливо проявились разногласия между Францией, ФРГ, Испанией, Италий, с одной стороны, и так называемой "скромной четверкой" стран Северной Европы. Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция, а также поддержавший их глава Венгрии Виктор Орбан выступили против предложений относительно суммы средств, необходимых фонду спасения и бюджету ЕС на ближайшие семь лет. Они утверждают, что предлагаемая сумма фонда восстановления в 750 миллиардов евро, "является слишком большой, а сам фонд должен быть основан на кредитах, а не грантах". Ранее Будапешт пригрозил наложить вето на любую потенциальную сделку, если в пакет будет введен механизм верховенства права. Франция и Германия выступили за выделение 500 миллиардов евро в виде грантов и 250 миллиардов евро в виде кредитов и займов. Этот план и вызвал возражение у руководства некоторых стран Северной Европы. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его правительство должно иметь право вето на то, как тратятся деньги. По мнению представителей "скромной четверки", две трети денег, которые поступят в форме безвозмездных грантов, могут быть направлены на другие статьи бюджета в странах, расположенных на юге Европы, особенно в Испании и Италии. Эта идея рассматривается как неприемлемое вторжение в суверенитет стран-членов ЕС Францией, Италией, Испанией и Грецией.

Одной из спорных тем стала так называемая структура управления, используемая для гарантии того, что средства не будут израсходованы на другие нужды, когда они поступят в государства-члены, отмечает британское издание Express. Рютте предложил Еврокомиссии выделять гранты только после того, как европейские столицы осуществят необходимые экономические реформы и предложат планы восстановления своих экономик.

Италия и Испания, которые должны стать основными получателями грантов фонда, выступают против привязки средств на спасение экономики к политическим вопросам. Другие столицы обеспокоены тем, что Венгрия и Польша могут получить доступ к фонду восстановления на фоне продолжающегося расследования предполагаемых нарушений законности властями этих двух государств.

Европейские лидеры исходят из того, что даже если соглашение не будет оформлено на нынешнем саммите, его обязательно нужно будет завершить к концу лета. В противном случае на фоне второй волны пандемии, которая ожидается осенью, могут ощутить ущерб и без того ослабленные европейские экономики и, особенно медицинская инфраструктура, в наиболее пострадавших от пандемии стран-членов ЕС.