Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте локализован

Об этом сообщил глава пожарно-спасательной службы департамента Атлантическая Луара Лоран Ферле. По его словам, "наибольший ущерб причинен большому органу храма, который, судя по всему, полностью разрушен".

По последним данным, участие в тушении пожара принимали 104 огнеборца, были задействованы 45 пожарных машин.

Как заявил прокуратур Нанта Пьер Сенес, пожар начался одновременно в трех местах: один очаг в районе органа и два внутри нефа. В связи с этим прокуратура в настоящее время рассматривает в качестве приоритетной версию преднамеренного поджога храма. Прокуратора Нанта поручила провести расследование ЧП уголовной полиции города.

На место происшествия выехали премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр внутренних дел Жеральд Дарманен, министр культуры Розелин Башло.

Президент Эмманюэль Макрон в своем Twitter выразил поддержку пожарным, которые рисковали жизнью, чтобы "спасти это готическое сокровище".

Собор Святых Петра и Павла в Нанте, один из крупнейших готических храмов Франции, был заложен в 1434 году и строился на протяжении более четырех с половиной веков.

Собор уже горел в январе 1972 года во время реставрационных работ. После того пожара в течение 13 лет там проводились реставрационные работы. Храм был открыт для публики в 1985 году.

Breaking: Firefighters are battling a large fire inside the Nantes Cathedral in France. pic.twitter.com/BXqXOKOWe4 — Porter Medium (@PorterMedium) July 18, 2020

Видео: RT