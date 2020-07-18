Названы сроки запуска новых станций московского метро

Станции северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро должны быть сданы к 2023 году, однако стройкомплекс намерен ускорить работы. Об этом заявил журналистам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет о станциях "Сокольники", "Рижская" и "Марьина роща". Уже пройден правый тоннель между "Сокольниками" и "Рижской". "Самый сложный этап - строительство самой станции, - объяснил Бочкарев. - Работы ведутся на большой глубине, в сложных условиях, в грязи".

Готовность "Рижской" заммэра оценил в 50 процентов.