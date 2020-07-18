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18.07.2020 14:12
Рубрика: Культура

Пушкинский музей покажет редкие экспонаты из частной коллекции

Текст: Наталья Лебедева
Государственный музей А.С. Пушкина стал один из первых столичных музеев, который открылся после вынужденного перерыва новой выставкой, посвященной творчеству Татьяны Мавриной. И вот уже готов еще один уникальный выставочный проект - малоизвестные широкой публике предметы живописного и прикладного русского искусства из частного собрания войдут на несколько месяцев в главную, постоянную экспозицию "Пушкин и его эпоха". Выставка откроется 21 июля. В этот же день после карантина официально раскроет двери для гостей сад пушкинского музея. В честь этого события в саду появятся новых 89 кустов, посвященных, как вы уже догадались, Александру Сергеевичу.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Обладающие феноменальным вкусом, знанием и готовностью показывать и рассказывать о своих реликвиях, коллекционеры Татьяна и Сергей Подстаницкие отобрали 100 предметов изобразительного и прикладного искусства XVII-XIХ века - портретную, миниатюрную, пейзажную, жанровую живопись и графику, фарфор, созданных известными русскими художниками и т.н. "россику" (творчество иностранных мастеров в России). Подбор экспонатов не случаен - все они, так или иначе, связаны не только с пушкинской эпохой, но с жизнью и творчеством, ближним и дальним кругом самого поэта.

Коллекционеры назвали свою выставку "Наша "Пушкиниана"", отдавая дань уважения одному из самых известных частных собирателей пушкинских реликвий, французу русского происхождения, знаменитому танцовщику и хореографу Сергею Лифарю, который сам называл свое собрание "Моя Пушкиниана". Некоторые экспонаты из этой коллекции будут представлены на выставке, которая на время войдет в пространство постоянной экспозиции пушкинского музея на Пречистенке.

В зале "Пролог", открывающем постоянную экспозицию "Пушкин и его эпоха", встанет большое живописное полотно из собрания Лифаря неизвестного художника начала XVIII века - прижизненный портрет царя Петра I, где он изображен в рыцарских латах, алом бархатном плаще и с лентой ордена Св. Андрея Первозванного.

"Бальный" зал откроет еще один экспонат из коллекции Лифаря - портрет Ф.Г. Гольтгоера (Гольдгоера) с сыном Михаилом. В 1824-1840 годах Федор (Фридрих-Август) Григорьевич Гольтгоер был директором Царскосельского лицея, знакомым А.С. Пушкина и приглашавшим его почетным экзаменатором в Лицей в 1831 году.

Сразу несколько любопытных работ из коллекции Подстаницких дополнят рассказ о "Южной ссылке" А.С. Пушкина. Особого внимания заслуживает работа Никанора Чернецова "Пушкин во дворе Бахчисарайского дворца", хотя бы потому, что художник был лично знаком с поэтом. Здесь же, в Бальном зале можно будет увидеть две малоизвестные портретные работы В.А. Тропинина.

Фото: ГМИИ им. А.С.Пушкина
ГМИИ им. Пушкина представил пять веков истории европейского рисунка

В следующем, "Онегинском" зале, зрителей встретит целая россыпь акварельных портретов кисти известных художников той эпохи - Александра Брюллова, Петра Соколова, Владимира Гау и других. Многие из изображенных на этих портретах были не только современниками Пушкина, но, часто, и его добрыми друзьями.

Угловая гостиная представит уникальную коллекцию миниатюрного портрета, очень популярного в пушкинскую эпоху жанра живописи. На портретах - современники и современницы А.С. Пушкина, со многими из которых поэт был очень хорошо знаком. Также, как и с авторами работ, самыми известными художниками-портретистами того времени: Джорджем Доу, Иосифом Вивьеном, Петром Соколовым, Сальватором Тончи, Томасом Райтом, Карлом Гампельном. Здесь посетители смогут увидеть портреты женщин, которыми восхищался и вдохновлялся Пушкин - портрет княгини Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, одесской знакомой поэта, и два портрета (до и поле замужества) Елизаветы Ушаковой. В одном из сохранившихся альбомов Елизаветы Ушаковой Пушкин заполнил своими записями и рисунками 100 страниц и написал свой "Донжуанский список"…

Внушительная галерея портретов Александра I, Николая I и представителей императорской фамилии кисти В. Садовникова, А. Ладюрнера, Л. Киля, К. Гампельна, а также на посуде легендарных русских фарфоровых производств первой половины XIX века развернется в залах "Последние годы" и "Эпоха".

Приятным бонусом для любителей живописи станет еще один выставочный проект, связанный с частной коллекцией Подстаницких, который будет проходить на Пречистенке параллельно с "Пушкинианой". Эта экспозиция, которую Татьяна и Сергей назвали "Домик коллекционера", разместится в пространстве "Садового павильона" ГМП, расположенного в Усадебном саду. Публика сможет познакомиться с рядом любопытных и редких живописных и графическх работ, а также скульптур XIX-XX века из семейного собрания коллекционеров.

Здесь можно будет увидеть работу малоизвестной широкому кругу гениальной русской импрессионистки Елены Киселевой - портрет ее матери. Или, например, пейзаж "Тройка", кисти художника-баталиста Э.Ж.О. Верне, сына и ученика известного французского живописца Карла Верне. А "Портрет коня офицера Свиты Его Императорского Величества", написанный в 1849 году русским, немецкого происхождения, художником-баталистом Александром Швабе (Иоганн Готлиб) неизбежно вызовет добрую улыбку у публики.

Сам Усадебный сад, который по праву считается одним из самых красивых камерных исторических садов Москвы, в день открытия выставки, 21 июля, получит уникальный подарок - 89 розовых кустов или "Метафорические розы", как их назвала дарительница - Людмила Ижукова, владелица подмосковного питомника "ГарденКлад".

Метафорические растения широко употреблялись в поэзии. Пушкин тоже увлекался флористической символикой. Александр Сергеевич любил цветы, умел слушать и понимать их тайный смысл.

Знатоки творчества поэта даже подсчитали, сколько раз употребляет он название того или иного цветка. Победила "королева цветов" - 89 раз, как утверждают специалисты, упомянута "роза" в пушкинских стихах. Цветок этот у Пушкина не случайная аллегория, а поэтический образ, символизирующий и поэтическое творчество, и красоту женщины, и любовь, молодость, радость жизни и грусть о краткости земного пути. Поэтому именно 89 розовых кустов элитных сортов, символизирующих красоту, гармонию, многоцветье и метафоричность пушкинской поэзии, появятся на днях в Усадебном саду на Пречистенке, 12.

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