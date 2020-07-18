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18.07.2020 22:40
Рубрика: Культура

Пускепалис поставит в Волковском театре Горина, а Бубень - Тургенева

Текст: Варвара Карпеева
В ярославском Театре им. Ф. Волкова прошел первый в новом сезоне сбор труппы - после отпуска, в который театр вынужденно ушел в начале июня.
Фото: предоставлено Театром им. Ф.Волкова Фото: предоставлено Театром им. Ф.Волкова
Фото: предоставлено Театром им. Ф.Волкова

Из-за коронавируса коллектив, как и все российские театры, приостановил показы спектаклей, сдвинул сроки премьер и скорректировал творческие планы текущего и следующего театральных сезонов. Премьера мюзикла Егора Дружинина "Еврейское счастье", уличный театральный фестиваль "Центр Ярославля", а также празднование 270-летия Первого русского театра и международный Волковский фестиваль отложены на более поздний срок. Отменяются запланированные на август-октябрь гастроли волковцев.

Фото: предоставлено пресс-службой РАМТ
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"Говорить об открытии театральных залов, увы, пока рано, но период вынужденного простоя Первый русский намерен провести с максимальной пользой - подготовить за это время большое количество премьер, разработать новые творческие проекты, провести максимально возможный объем ремонтных работ, чтобы вновь радовать наших зрителей", - отмечал ранее худрук Волковского театра Сергей Пускепалис. Реконструкция верхней механики сцены, планировавшаяся на лето текущего года, отложена на 2021 год. Но капитальные и косметические ремонтные работы в зрительской части театра перенесены не будут.

Из планов творческих - в ближайшее время там продолжится работа над тремя спектаклями: мюзикл "Еврейское счастье" по произведениям Шолом-Алейхема ставит режиссер Егор Дружинин. За пьесу "Забыть Герострата" Григория Горина возьмется сам худрук Сергей Пускепалис. И пьесу "Сирена и Виктория" Александра Галина репетирует актер и режиссер Волковского театра Валерий Кириллов.

Как планируют в театре, при благоприятной эпидемиологической ситуации в регионе именно этими тремя премьерами Театр им. Ф.Волкова откроется для зрителей в ноябре 2020 года. О ноябре предварительно думают и в связи с проведением международного Волковского фестиваля, который всегда проходил в сентябре и собирал в Ярославле лучшие российские и зарубежные театры.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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В июле-августе начнут готовить еще два новых спектакля: Борис Павлович поставит в Волковском театре спектакль о Константине Циолковском, а Анджей Бубень - "Отцы и дети" Тургенева. Эти премьеры состоятся зимой 2021 года.

P.S.

До открытия театра для зрителей на YouTube-канале Волковского театра можно посмотреть представленные архивные записи постановок прошедших сезонов и спектакли текущего репертуара, видеозаписи прямых эфиров и интервью с актерами.

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