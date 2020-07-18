Штраф медсестры моностационара из Забайкалья оплатят местные депутаты

Депутаты Законодательного Собрания Забайкальского края посчитали несправедливым решение суда, согласно которому медсестра коронавирусного стационара оштрафована на 7500 рублей.

Напомним, женщина пропустила в стационар депутатов местного Заксобрания и религиозного деятеля. Она также не зарегистрировала их - не записала имена, фамилии и отчества, место работы.

Медсестра вину не отрицала, но объясняла, что в момент прихода посетителей отлучалась за одноразовыми халатами, тапочками, перчатками, бахилами и масками. Пока ее не было, посторонних пустил в стационар уборщик служебных помещений.

Депутат ЗакСобрания края Алексей Саклаков пояснил, что он и его коллеги привезли в больницу гуманитарную помощь.

- Мы вместе с коллегами по Законодательному Собранию в период пандемии посетили десять лечебных учреждений, организовывали поставку гуманитарной помощи - средств индивидуальной защиты, продуктов. Нигде, так называемой "грязной зоны", где лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией, мы не пересекали. Только в одной больнице не записали наши данные на входе, за что и пострадал медработник", - сообщил "РГ" Алексей Саклаков.

Он добавил, что готов возместить сотруднику больницы несправедливый, по его мнению, штраф.