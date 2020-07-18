Стала известна причина взрыва газа в жилом доме в КБР

В Кабардино-Балкарской республике по факту взрыва газа в многоквартирном доме прокуратура региона организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что инцидент произошел сегодня около 06.20 в квартире на первом этаже жилого дома из-за утечки газа.

Как уже писала "РГ", в результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе двое детей, которые доставлены в республиканскую клиническую больницу.

"По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц в части обеспечения безопасности газового оборудования, соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.