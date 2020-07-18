В Петрозаводске арестовали на два месяца спикера горсовета за взятку

В Петрозаводском городском суде в субботу на два месяца арестовали председателя местного городского совета депутатов Геннадия Боднарчука по подозрению в получении взятки. Как подтвердили "РГ" в суде, под стражей он проведет две месяца.

"РГ" уже писала о том, что в пятницу был задержан спикер Петросовета. Против него возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ - получение взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии. Предполагается, что с 2018 года по 2019-й подозреваемый через посредника получил от представителей коммерческой организации более полутора миллиона рублей за содействие в получение разрешений на строительство малоэтажных домов в Петрозаводске.

По данной статье в марте был задержан и заместитель Боднарчука - вице-спикер Петросовета Валерий Матвеев. Его также подозревают в получении взятки в два миллиона рублей за содействие в получении разрешений на строительство жилых домов.

Матвеев пошел на соглашение со следствием и его выпустили из изолятора под запрет определенных действий. Геннадий Боднарчук останется в СИЗО до 16 сентября.