СМИ: Пентагон отслеживал сигналы смартфонов на военных объектах в России

Группа американских ученых из университета штата Миссисипи по заданию Пентагона отслеживала в 2019 году сигналы сотовых телефонов в России, в том числе в районе полигона ВМФ РФ в Неноксе после инцидента с реактивной двигательной установкой, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

По версии газеты, исследователи вели мониторинг сотовых телефонов на следующий день после взрыва на полигоне ВМФ России в августе 2019 года. Некоторые их владельцы переместилась затем в Москву, Санкт-Петербург, а также на закрытые военные объекты в Северодвинске и Архангельске.

Издание отмечает экспериментальный характер проекта, который показал перспективы использования данных сотовой связи для военных или разведывательных целей.

Представитель профильного подразделения армии США Эрик Томпсон подтвердил финансирование операции Пентагоном. Проект был отобран ввиду хорошего потенциала для обмена информацией между военнослужащими.

Исследователи из Миссисипи использовали сервис под названием Locate X, разработанный специалистами платформы Babel Street, специализирующейся на программном обеспечении разведывательного назначения. Эта платформа продает свои наработки американским силовым ведомствам, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности, министерство юстиции, министерство внутренней безопасности и киберкомандование ВС США.