Учителя не поддержали призывы отменить результаты ЕГЭ по химии

Единый государственный экзамен по химии рассчитан на профильный уровень подготовки выпускников и разработан в рамках кодификатора заданий ЕГЭ. Несмотря на то, что окончание учебного года прошло в дистанционном режиме, никакого послабления в заданиях в этом году не было, и ожидать их тоже не стоило. Об этом "Российской газете" рассказала глава Ассоциации учителей и преподавателей химии Людмила Левина. Она прокомментировала появившиеся в сети петиции об отмене результатов ЕГЭ.

- Говорить о том, что все задания ЕГЭ архисложные, нельзя. Люди, которые их составляют, очень хорошо знают, что есть в учебниках по химии, а чего в них нет. Большинство заданий по сравнению с прошлым годом не изменились, в некоторых случаях изменились их формулировки, однако тип заданий сохранился. И только одно задание - номер 34 - изменилось серьезно. Оно всегда было самым сложным (это расчетная задача, требующая знания и математики), но в этом году было больше ориентировано на глубокое понимание и знание химии, на анализ, умение рассуждать, выстраивать логические связи. Для его решения недостаточно использования стандартных алгоритмов, на которые можно натаскать практически любого ученика.

Чтобы поступить в вузы, и тем более на профильные направления, выпускники все-таки должны знать химию не на репродуктивном уровне. На первых курсах вузов преподаватели должны опираться на глубокое знание студентами предмета, а не устраивать им ликбез.

Мне звонят коллеги из регионов и спрашивают: "Как же так? У нас в старших классах на химию отводится всего один-два часа в неделю. Как же мы можем научить ребенка за это время решать такие сложные задания?"

На это я могу ответить так: ЕГЭ по химии не является обязательным, его сдают только те, кто поступает в соответствующие вузы. Конечно же, задания высокого уровня сложности рассчитаны на профильное обучение, на учащихся тех классов, в которых на изучение химии выделяется 5-6 часов в неделю. За два часа в неделю невозможно подготовить выпускника на высокий результат. Больше того, даже преподавание химии на профильном уровне не может гарантировать успешную сдачу экзамена всеми выпускниками, поскольку все дети разные, с разными способностями и мотивацией. И этого нельзя требовать от учителей. Но это же не значит, что нужно снижать планку и говорить: "Раз не все справляются с заданиями - давайте мы сделаем их попроще". Речь все-таки идет об отборе в вузы самых подготовленных ребят.

Более того, сегодня Ассоциация учителей и преподавателей химии борется за то, чтобы химия стала обязательным предметом для всех детей в старшей школе, а не предметом "по выбору директора", чтобы она не оставалась на задворках учебных планов. Химию можно убрать из школы, но ее невозможно убрать из жизни.

Еще одна проблема - в критериях оценки качества работы учителей. Это абсурдно - мерить квалификацию учителя по количеству стобалльников, которые он дал в тот или иной год, потому что учителя работают в очень разных школах и с разными детьми.

Есть школы, где даже при сильном учителе и отобранных детях родители берут ребенку репетитора. Они могут себе позволить заплатить за индивидуальную работу с учеником. А в других школах учителя работают в совершенно других условиях и не могут обеспечить такой же результат даже при самой высокой квалификации. И мы, к сожалению, от этого не уйдем.

В заключение хочу отметить, что даже если кому-то экзамен показался очень сложным, это не повод паниковать, поскольку все выпускники находятся в одинаковой ситуации и поступать в вузы все будут по результатам одних и тех же ЕГЭ. А если в этом году у нас будет меньше стобалльников - ничего страшного, это адекватная оценка не самой лучшей ситуации с обучением химии в образовательных организациях страны.

Давайте без истерик дождемся результатов и только тогда проведем их серьезный анализ.