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18.07.2020 12:50
Рубрика: В мире

В Германии ответят на санкции США по "Северному потоку-2"

Текст: Александр Саможнев
Новые санкции США в отношении газопровода "Северный поток-2", о которых объявил госсекретарь Майк Помпео, попирают свободную и честную конкуренцию. С помощью ограничений американцы отстаивают свои собственные экономические интересы. У ЕС нет иного выбора, кроме как отреагировать на попытку шантажа со всей должной силой, говорится в заявлении Восточного комитета немецкой экономики.
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN

Бизнес рассчитывает, что Еврокомиссия, как это уже было объявлено, отразит все посягательства на суверенитет ЕС извне и быстро представит жесткий перечень ответных мер. Европейским компании, несправедливо затронутые санкциями США, нуждаются в эффективной защите от финансового ущерба.

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются и около 120 компаний из 12 европейских стран находятся под угрозой немедленных санкций со стороны США, отмечает Восточный комитет. При этом под угрозой находятся инвестиции в размере 12 миллиардов евро, которые уже осуществлены.

Кроме того, всем европейским потребителям газа придется считаться с дополнительными годовыми затратами до четырех миллиардов евро в связи с беспрецедентным вмешательством США в энергетический суверенитет ЕС. Дефицит поставок приведет к завышению цен. Новые американские санкции за счет Европы абсолютно неприемлемы.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео пригрозил па пресс-конференции новыми санкциями в отношении газопровода "Северный поток-2". Ранее действовавшее освобождение бизнеса от ограничений в связи с американским законом о санкциях CAATSA было снято с 15 июля. В результате, все компании, участвующие в проекте, могут быть сразу же подвергнуты санкциям.

Восточный комитет немецкой экономики отвечает за развитие сотрудничества с 29 странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. На его долю приходится около одной пятой от общего объема внешней торговли Германии. Организация взаимодействует с ведущими ассоциациями немецкой экономики.

В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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