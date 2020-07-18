В Германии ответят на санкции США по "Северному потоку-2"

Бизнес рассчитывает, что Еврокомиссия, как это уже было объявлено, отразит все посягательства на суверенитет ЕС извне и быстро представит жесткий перечень ответных мер. Европейским компании, несправедливо затронутые санкциями США, нуждаются в эффективной защите от финансового ущерба.

Практически в одночасье и без консультаций с европейскими союзниками существующие исключения отменяются и около 120 компаний из 12 европейских стран находятся под угрозой немедленных санкций со стороны США, отмечает Восточный комитет. При этом под угрозой находятся инвестиции в размере 12 миллиардов евро, которые уже осуществлены.

Кроме того, всем европейским потребителям газа придется считаться с дополнительными годовыми затратами до четырех миллиардов евро в связи с беспрецедентным вмешательством США в энергетический суверенитет ЕС. Дефицит поставок приведет к завышению цен. Новые американские санкции за счет Европы абсолютно неприемлемы.

Напомним, госсекретарь Майк Помпео пригрозил па пресс-конференции новыми санкциями в отношении газопровода "Северный поток-2". Ранее действовавшее освобождение бизнеса от ограничений в связи с американским законом о санкциях CAATSA было снято с 15 июля. В результате, все компании, участвующие в проекте, могут быть сразу же подвергнуты санкциям.

Восточный комитет немецкой экономики отвечает за развитие сотрудничества с 29 странами Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии. На его долю приходится около одной пятой от общего объема внешней торговли Германии. Организация взаимодействует с ведущими ассоциациями немецкой экономики.