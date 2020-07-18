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18.07.2020 14:17
Рубрика: Работа власти

В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога

Текст: Ирина Алпатова
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Освободить автовладельцев от уплаты налога на транспорт при длительном простое автомобиля (более 6 месяцев) предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Письмо об этом он направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева, сообщил RT.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Сейчас размер такого налога не зависит от интенсивности использования транспортного средства. Однако возникают ситуации, когда граждане подолгу не используют автомобиль - например, при поломке или при переезде в другой город.

"Прошу вас рассмотреть возможность предоставить гражданам, которые планируют продолжительный период не пользоваться личным автомобилем, право на временное приостановление регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев со сдачей автономеров на безвозмездное хранение в ГИБДД с освобождением от уплаты транспортного налога за данный период", - сказано в тексте обращения.

В отношении лиц, которые воспользовались временной приостановкой регистрации, но при этом продолжали использовать автомобиль, парламентарий предложил установить санкции на усмотрение профильных ведомств.