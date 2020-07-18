В Нью-Йорке задержали выливших краску на надпись Black Lives Matter

В Нью-Йорке задержали четырех человек, которые в пятницу вылили синюю краску на желтые буквы Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"), нанесенные ранее на асфальт у входа в небоскреб Trump Tower.

Что интересно, во время акта вандализма задержанные выкрикивали: "Все жизни имеют значение". При этом синий цвет в США традиционно ассоциируется со стражами порядка, напоминает ТАСС. В минувший понедельник, 13 июля, неизвестный вылил на Пятую авеню красную краску.

Президент США Дональд Трамп назвал надпись Black Lives Matter попыткой обесценить район, известный шикарными магазинами и дорогой недвижимостью. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио сразу же обвинил главу государства в расизме.