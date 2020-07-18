Врач призвал обязательно привиться от гриппа из-за коронавируса

Заведующий отделением коронавируса в тель-авивской больнице Ихилов доктор Гай Хошен считает, что прививки от гриппа осенью 2020 года следует сделать обязательными, так как сезонная вспышка заболеваемости ОРВИ и гриппа может совпасть со второй волной COVID-19.

Эксперт предупредил, что ситуация может осложниться тем, что симптомы гриппа сильно похожи на те, что проявляются при SARS-CoV-2. В результате могут возникнуть дополнительные трудности с диагностикой.

Доктор Гай Хошен заключил в интервью РИА Новости, что осенью ситуация с коронавирусом будет более сложная (из-за вспышки ОРВИ и гриппа), чем сейчас, поэтому прививки "единственное, что может действительно помочь с сезонным гриппом".

Согласно последним данным, коронавирусом SARS-CoV-2 заболели уже более 14 миллионов человек. От различных осложнений, вызванных инфекцией, скончались 600 тысяч 665 человек.