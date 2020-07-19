Академик Гинцбург: Вакцину от COVID-19 испытают на детях

Испытания новой вакцины от COVID-19 на детях могут начаться в течение полугода после завершения клинических исследований на взрослых, сообщил сегодня директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Такой регламент закреплен в законодательстве", - пояснил ученый ТАСС. Он уточнил, что в его НИЦ готовится документация для того, чтобы по согласованию с педиатрами перейти к возможности вакцинирования детей.

Пока закончена первая фаза клинических исследований вакцины у первой группы взрослых добровольцев, группы, которым прививка была сделана в более поздние сроки, пока остаются в стационаре. Ранее Гинцбург заявлял, что регистрация новой вакцины может состояться уже в начале августа, а в гражданский оборот первая партия препарата может поступить уже в середине месяца.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, вторая фаза тестирования - на более многочисленной группе участников - будет проходить параллельно с началом широкого применения вакцины. Гинцбург также отмечал, что если в ходе использования вакцины проявляются нежелательные побочные эффекты, препарат может быть отозван с рынка.