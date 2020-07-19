Что делать, если в дороге резко повысился расход моторного масла

В дальней дороге съехали на ровную обочину, выждали несколько минут, проверили уровень масла, а он гораздо ниже отметки "минимум". Что предпринять в такой ситуации?

Можно ли ехать с маслом ниже "минимума"

Вопреки распространенной фобии, даже если уровень масла на щупе значительно ниже отметки MIN, движок не заклинит. Дело в том, что масляный насос располагаются гораздо ниже щупа - в поддоне картера. Оттуда смазывающий материал поступает в масляный фильтр, а потом под давлением доставляется к трущимся элементам двигателя. Иными словами, масла в поддоне залито с запасом.

Это сделано для того, чтобы скомпенсировать возможный масляный дефицит, вызванный отливом смазки при резких маневрах автомобиля.

Соответственно, если вы обнаружили вдали от цивилизации, что моторного масла меньше, чем регламентировано, просто следуйте в ближайший автомагазин или на АЗС, избегая резких ускорений и маневров. Купите масло и долить его до нужного уровня. Есть правда одно "НО". Сначала убедитесь, что под машиной нет больших масляных пятен, свидетельствующих о крупных утечках и неисправностях. В противном случае масло уйдет гораздо быстрее, чем вы ожидаете.

Что делать, если загорелась лампочка давления масла

Совсем другая история, когда на "приборке" загорелся индикатор низкого давления масла - обычно это значок масленки с каплей у носика. Причин для такой индикации может быть несколько - от недостаточного количества моторного масла в картере до использования неподходящего масла, бракованного масляного фильтра, неисправности маслонасоса или датчика уровня масла.

Первым делом откатите автомобиль на обочину, выждите несколько минут, если двигатель работал, и опять-таки проверьте уровень масла. Если его значительно ниже минимума, имеет смысл, чтобы вас взяли на буксир и дотащили до ближайшей АЗС или автомагазина. Там вы дольете масло и проверите, не погаснет ли индикатор. В противном случае - выход один - транспортировать ваш автомобиль в ближайший сервис на эвакуаторе.

Какое масло доливать в мотор

Если вы точно знаете, какое масло залито в ваш мотор, - вы ответственный водитель, а если возите с собой маленькую или большую канистру для долива, - то ответственный вдвойне. В противном случае - звоните в ваш дилерский центр и уточняйте марку смазки или возможные аналоги. На крайний случай, можно долить масло, не вполне сочетающееся с формулой того, которое уже находится в вашем моторе.

По возможности смешивайте масла одинаковой вязкости. Также не понижайте уровень масла - в минеральное масло допускается доливать полусинтетику, в полусинтетику - синтетику желательно того же производителя, а вот наоборот делать не стоит. Однако все же при первой же возможности полностью замените масло в моторе на новое.

Причины повышенного расхода масла

Самая банальная причина "масложора" - активная езда на высоких оборотах и длительная работа мотора на минимальных оборотах холостого хода. Однако повышение расхода масла - это повод также для проверки вашего силового агрегата. К примеру, часто причиной большого расхода смазочного материала становятся износ маслоотражающих колпачков.

А эту проблему чаще всего провоцирует использование неподходящей смазки. Еще одна нередкая причина масляного выгорания - закоксовывание и залегание поршневых колец. Для решения данной проблемы необходимо заменить кольца и провести капитальный ремонт двигателя. Впрочем, некоторые эксперты рекомендуют для начала провести раскоксовку колец механическим или химическим способом - может сработать. Засоренная система охлаждения - еще одна возможная причина "масложора".

Ржавчина, накипь или осадок в водяной рубашке и радиаторе не позволяют системе охлаждения эффективно отводить тепло, что может в итоге вызвать деформацию трущихся элементов силового агрегата. Наконец, повышенный расход масла может вызвать неадекватная фильтрация воздуха. Забитый воздушный фильтр или негерметичность впускного тракта приводят к попаданию загрязнений в камеру сгорания, что влечет за собой износ цилиндропоршневой группы и, как следствие, "масложор".