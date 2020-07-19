Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели

Сокращение рабочей недели в России может привести к увеличению рабочего времени сотрудников либо повлечь за собой снижение доходов. Уменьшение рабочих часов отразится на конкурентоспособности экономики, поясняет проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"В нынешних условиях переходить на четырехдневную рабочую неделю преждевременно", - со ссылкой на источник ТАСС.

Рабочее время в России считается по часам. Если делить максимально предусмотренные трудовым законодательством 40 часов не на пять, а на четыре дня, то рабочая занятость увеличится.

"Прежде чем говорить о переходе, надо максимально наладить все бизнес-процедуры, автоматизировать работу предприятия, создать эффективную систему управления организацией, в том числе производством, персоналом и отношениями с клиентами", - пояснила профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова.