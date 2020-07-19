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Рубрика: Экономика

Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сокращение рабочей недели в России может привести к увеличению рабочего времени сотрудников либо повлечь за собой снижение доходов. Уменьшение рабочих часов отразится на конкурентоспособности экономики, поясняет проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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"В нынешних условиях переходить на четырехдневную рабочую неделю преждевременно", - со ссылкой на источник ТАСС.

Рабочее время в России считается по часам. Если делить максимально предусмотренные трудовым законодательством 40 часов не на пять, а на четыре дня, то рабочая занятость увеличится.

"Прежде чем говорить о переходе, надо максимально наладить все бизнес-процедуры, автоматизировать работу предприятия, создать эффективную систему управления организацией, в том числе производством, персоналом и отношениями с клиентами", - пояснила профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова.

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