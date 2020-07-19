Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь

"Хорошо привить учителей, потом пенсионеров, и, по возможности, все организованные коллективы: на больших стройках, в казармах, в общежитиях. Везде, где люди проживают скученно и дышат одним воздухом", - пояснил Александр Гинцбург, сообщил ТАСС.
В Минздраве ранее заявляли, что прививать надо медицинских работников, которые непосредственно контактируют с COVID-больными.
Также ранее Гинцбург пояснил, каким группам прививка от коронавируса может быть противопоказана, или, по крайней мере, ее надо будет делать с осторожностью. Это, по его словам, люди с аутоиммунными заболеваниями, у которых вакцина может вызвать нежелательную реакцию, а также пациенты, принимающие препараты, подавляющие иммунитет. Таким людям, отметил ученый, необходимо решить вопрос о проведении вакцинации с врачом - иммунологом.