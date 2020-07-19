Минэнерго приняло меры для сохранения приемлемых цен на бензин

По его словам, сейчас в связи с ожидаемым ростом добычи нефти в августе 2020 года (после решения ОПЕК+) ведомство рекомендует направить на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) максимально возможный объем сырья для увеличения производства бензина и дизельного топлива. Это позволит создать товарные запасы на период ремонтов НПЗ, чтобы гарантированно пройти его без каких-либо рисков для потребителя.

"Сейчас динамика производства и оптовых цен удовлетворительная. Загрузка по первичной переработке нефти ниже уровня 2019 года всего примерно на 5-10%, но план по производству бензина на июль превышает объем того же периода прошлого года", - подчеркнул Павел Сорокин. Замминистра рассказал, что в марте из-за падения цен на нефть маржинальность российских НПЗ сильно выросла, но уже в мае все они стали генерировать убытки, даже сложные и модернизированные. Но сейчас с постепенным ростом спроса на топливо начала выправляться и доходность этого бизнеса.

Для поддержки российских НПЗ Минэнерго временно снизило нормативы продаж топлива через биржу (сейчас уже принято решение об их обратном увеличении - от 11% для бензина и 7,5% для дизельного топлива) и ввело временный запрет на импорт топлива. Сорокин объяснил, что от последнего потребитель мог пострадать в момент восстановления спроса - импорт сократился бы естественным образом по мере роста цен на топливо за границей, а российским НПЗ был бы нанесен серьезный ущерб, и они могли бы не успеть восстановить свои мощности одновременно с ростом внутреннего спроса.

"Наша задача была не только сохранить приемлемую цену на АЗС, но и перерабатывающий потенциал, чтобы перерабатывать было выгодно", - отметил Сорокин. Он уточнил, что с июля объем биржевых торгов превышает уровень за июль 2019 года. Кроме того, было принято решение отложить ремонты на НПЗ на осенний период. Это позволило не только стабилизировать цены на бензин и дизель, но и запустить механизм постепенного снижения их оптовой стоимости, как происходит сейчас с дизельным топливом.

Отвечая на вопрос корреспондента "Российской газеты" о возможности переноса уплаты топливного акциза с НПЗ на АЗС, то есть ближе к конечному потребителю, Сорокин сказал, что вопрос сейчас прорабатывается в Минэнерго совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой (ФНС).

Мера может оказать определенную поддержку маржинальности российской нефтепереработке. Замминистра уточнил, что сложность заключается в механизме администрирования. НПЗ в нашей стране десятки, а АЗС - десятки тысяч. Поэтому могут возникнуть сложности с расчетом платежей по демпферу и акцизам, а также собираемость налога. Хотя технические возможности совершить такой перенос, по мнению замминистра, уже есть.