На Украине из-за санкций "ГАЗель" стали продавать под брендом HDC

Российские "ГАЗели" начали собирать на Украине, причем им здесь присваивают вновь образованную собственную марку HDC. Таким образом, местный партнер ГАЗа - компания "Мотор Девелопмент Груп" - обходит запрет на импорт автомобилей российского производства, введенный властями страны с 1 января 2020 года.

Будут выпускать пять модификаций HDC, причем под собственными обозначениями - B21R23, B21R33, B22R23, B22R33. Под всеми этими индексами скрываются привычные газовские машины классического семейства "ГАЗель Бизнес".

Автомобили оснащены бензиновым двигателем УМЗ-Evotech объемом 2,7 л и мощностью 107 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой МКП. Доступны битопливные модификации (бензин + газ пропан-бутан).

На место газовского логотипа с оленем на решетку радиатора "украинских" "ГАЗелей" устанавливается собственный значок с аббревиатурой HDC. В рекламных материалах эти автомобили называют аналогами "ГАЗелей".