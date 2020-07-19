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19.07.2020 11:22
Рубрика: Экономика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Текст: Ирина Алпатова
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Кроме того, климатические изменения в связи с глобальным потеплением могут дать нашей стране дополнительные преференции. В то время, как в других странах урожайность может снижаться за счет природных катаклизмов, включая засухи, лесные пожары, Россия может стать еще более "мощной зерновой державой". Издание опасается, что данное преимущество страна может использовать в качестве политического рычага.

Фото: Александр Гавриленко
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В этом году, напомнили в National Interest, ситуация с COVID-19 привела к ограничению российского экспорта зерна, что поставило в затруднительное положение такие страны, как Бангладеш, Турцию и Египет. Им пришлось в срочном порядке искать новых поставщиков зерновых культур.

"Правительства должны расширить свое участие в работе международных институтов. Более тесная международная координация поможет справиться как с пандемией, так и с климатическим кризисом, что позволит сохранить продовольственную безопасность", - отметили в National Interest.

Ранее прогноз о том, что Россия займет к 2029 году 21% мирового экспорта пшеницы, прозвучал в докладе продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН.

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