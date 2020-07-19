Почему Volkswagen Arteon не сможет повторить успех культового Passat CC

Лифтбек Volkswagen Arteon, преемник некогда популярного у нас седана Passat CC, появился у российских дилеров. Новинка призвана составить конкуренцию моделям от немецкой премиум-тройки, противопоставив силе бренда стильный дизайн и инновационные технологии.

Не первой свежести

Купеобразный лифтбек Volkswagen Arteon, который уже три года продается в Европе, наконец-то добрался и до российского рынка. Напомним, о планах привезти эту модель в нашу страну Volkswagen впервые заявил еще в 2018-м, когда продажи автомобилей стабильно росли. Однако сроки выхода "Артеона" на российский рынок постоянно переносились, и в результате самая дорогая легковая модель Volkswagen появилась у нас накануне очередного кризиса, после ослабления рубля и завершения коронавирусного карантина.

Как рассказал "РГ" директор дилерского центра Volkswagen ГК "Максимум" Александр Разживин, Arteon заходит на российский рынок ограниченной партией в 200 автомобилей, их динамика продаж и покажет востребованность автомобиля в нашей стране.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

"Пандемия негативно никак не сказалась на запуске Volkswagen Arteon. Это инновационный автомобиль в плане внешнего вида и набора опций, поэтому, конечно, он сможет привлечь внимание к марке. Arteon выпускается в Европе, все комплектующие полностью европейские, и себестоимость производства этой модели достаточно велика", - отмечает, в свою очередь, руководитель отдела продаж "Авилон. Volkswagen" Максим Васильев.

Действительно, Arteon - не только самая крупная, но и самая дорогая модель Volkswagen в Европе на сегодняшний день. В свое время он пришел на смену некогда популярному седану Passat CC, который в лучшие годы продавался у нас в количестве более 5 тыс. экземпляров. Лифтбек Arteon предложен на российском рынке в двух топовых фиксированных комплектациях - R-Line и R-Line Premium - стоимостью 2 млн 639 тыс. рублей и 2 млн 999 тыс. рублей соответственно. Модель оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG.

С претензией на премиум

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

"В конкуренты "Артеона" производитель смело записывает Audi A5 Sportback и BMW 4-й серии Gran Coupe, цены на которые начинаются от 2 млн 680 тыс. рублей и 3 млн 080 тыс. рублей. Также на российском рынке наши покупатели будут называть одним из конкурентов Kia Stinger, но это сравнение, скорее, будет по цене. Начальная комплектация этой машины с турбомотором 2.0 на 197 л.с. и задним приводом оценивается в 2 млн 115 тыс. рублей, но Arteon будет гораздо богаче оснащен", - констатирует Александр Разживин.

А вот Максим Васильев считает, что как таковой конкуренции между новым лифтбеком от Volkswagen и другими автомобилями в этом классе ожидать не стоит. На нашем рынке Arteon представлен в крайне ограниченном количестве, поэтому не станет "полноценной" моделью для России.

Между тем, на рынках Европы, США и Китая лифтбек Arteon пока не достиг объема продаж своего предшественника Passat CC. В связи с этим компания Volkswagen недавно провела рестайлинг модели, заметно расширив при этом гамму модификаций: в ней появились универсал, гибрид и "заряженный" Arteon R. В Европе продажи обновленного семейства начнутся уже этой осенью, а вот о поставках в нашу страну речь пока не идет.

"Мы пока ожидаем Arteon текущего модельного поколения, и говорить о рестайлинге и мощной версии Arteon R еще рано. В любом случае новинка этого года от Volkswagen сейчас начнет привлекать внимание у соседей по потоку на дорогах нашей страны. Мы видим интерес к "Артеону" у пользователей других марок, поэтому целевая аудитория Volkswagen точно увеличится", - резюмирует Александр Разживин.