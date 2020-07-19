Нижегородцам рекомендовали хорошо проветрить дома из-за запаха газа

Специалисты регионального министерства экологии зафиксировали снижение концентрации запаха газа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ рекомендовали жителям города как следует проветрить квартиры. Поиск источника возникновения запаха газа продолжается.

Напомним, сегодня после обеда в областном центре жители начали массово жаловаться на сильный запах газа в атмосфере. Для выяснения причин был сформирован оперативный штаб под руководством замгубернатора Дмитрия Краснова. По предварительным данным, поступившим от газовых служб и Нижегородского Водоканала, внештатных ситуаций зафиксировано не было.