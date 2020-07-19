Кадыров потребовал от Зеленского определиться с позицией

Рамзан Кадыров резко высказался в адрес Владимира Зеленского, потребовав от того "определиться с позицией и подтвердить свои извинения". Так глава Чечни прокомментировал очередное высказывание президента Украины о старом юмористическом ролике из шоу студии "Квартал 95", оскорбившем Кадырова. Ранее Зеленский уже принес извинения тем, чьи чувства задел этот сюжет.

"Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя?" - написал Кадыров в своем Telegram.

Он добавил, что Зеленскому нужно "твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения", а в противном случае ему "придется ответить" перед Кадыровым.

Кроме того, глава Чечни осудил похожую линию поведения украинского лидера в случае с войной в Донбассе. "Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко", - отметил Кадыров, предложив Зеленскому "позвонить Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины?"

Кадыров предположил, что "заокеанская воля велит нашим украинским братьям убивать русских людей в Донецке и Луганске" и призвал Зеленского "быть мужчиной и всегда держать слово".