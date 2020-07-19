"Краснодар" в меньшинстве проиграл "Динамо" в первенстве России

Новости

Итальянская полиция обнаружила кокаин, спрятанный в кофейных зернах 23:25
Самолет Ан-2 пропал с радаров Бурятии 23:23
МИД РФ не подтвердил информацию об освобождении двух россиян 23:08
В Москве скончались 15 пациентов с коронавирусом 22:56
Назван вероятный мотив нападения на дом экс-директора "Ростсельмаша" 22:12
Федун назвал "Зенит" дутым чемпионом и раскритиковал судейство 21:47
В Карелии ликвидировали разлив технического масла в реке Онда 21:39
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 8 100 человек 21:19
Ушел из жизни создатель авиации МЧС 21:05
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии 20:17
В Нальчике люди 5 минут провисели вниз головой на неисправном аттракционе 19:36
"Зенит" выигрывает после первого тайма у "Спартака" 19:27
Выбираем Hyundai Santa Fe: кроссовер за 500 000 рублей с V6 под капотом 19:20
СК завел дело после убийства сестры экс-директора "Ростсельмаша" 19:15
Дзюба открыл счет в матче "Зенит" - "Спартак" 19:03
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа 18:59
Дэйв Франко и Элисон Бри снимут "умный" ромком 18:59
Нижегородцам рекомендовали хорошо проветрить дома из-за запаха газа 18:42
В Ярославле загорелось здание УМВД 18:30
Две ракеты разорвались возле посольства США в Багдаде 18:29
Опрос: Байден опережает Трампа по популярности 18:19
В Марокко разрешили заполнять отели на 100 процентов 17:59
В Петербурге скончался лама Лосал Жамсо 17:51
Названы стартовые составы "Зенита" и "Спартака" на матч Кубка 17:42
ЛНР: ВСУ минируют район готовящегося к открытию КПП 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
19.07.2020 22:29
Рубрика: Спорт

"Краснодар" в меньшинстве проиграл "Динамо" в первенстве России

Текст: Александр Ершов
В воскресенье вечером в перенесенном матче 23-го тура РПЛ "Краснодар" на своем поле проиграл столичному "Динамо" - 0:2 (0:1). Этот результат позволил московскому "Локомотиву" за тур до окончания первенства России по футболу обеспечить себе "серебро" и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА, а "бело-голубым" - шестое место и отличные шансы на попадание в Лигу Европы.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

…Для того, чтобы подняться на одну строчку выше и получить путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, южанам, кроме виктории в сегодняшнем матче, надо было рассчитывать на поражение в заключительном, 34-м туре, "Локомотива" от "Тамбова".

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
"Зенит" обыграл "Спартак" и вышел в финал Кубка России

Как известно, нынешний поединок должен бы состояться еще месяц назад, однако сразу у нескольких игроков "бело-голубых" был выявлен коронавирус, а "быки" благородно согласились сыграть в резервный день. Как потом выяснилось, этот случай оказался единственным, так как  в других случаях не сумевшим уберечь своих футболистов от COVID-19 клубам засчитывалось техническое поражение.

К отложенному рандеву уже многое в турнире прояснилось. "Краснодар" в своем "фирменном" стиле невзрачно провел ключевые поединки и практически упустил второе место и гарантированное место в Лиге чемпионов УЕФА (очень сомнительно, что  "Локомотив" в заключительном туре не обыграет дома празднующий сохранение места в РПЛ "Тамбову"). Южанам для "бронзы" первенства и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, которую пройти будет фантастически сложно, в домашних встречах - воскресным и 22 июля с "Ахматом" - достаточно набрать два очка.

А вот "Динамо" сумело в жестокой рубке выйти на желанное шестое место. Оно с большой долей вероятностью даст путевку в Лигу Европы - для чего в финале Кубка России питерский "Зенит" должен победить подмосковные "Химки".

В этой ситуации главный тренер гостей Кирилл Новиков. похоже, решил сделать ставку на последний тур, где "бело-голубым" останется лишь переиграть дома уже совершенно немотивированный вылетевший из высшего дивизиона "Оренбург". В основе москвичей вышли всего четыре футболиста, игравшие три дня назад против "Уфы": Рыков, Морозов, Нойштедтер и, конечно, Жоаозиньо - бывший "бык" и любимец фанатов южан. В запасе остался даже их голкипер и капитан Шунин.

Наставнику хозяев Мураду Мусаеву не до подобных экспериментов (особенно учитывая лавину обрушившихся на команду травм: в заявке "черно-зеленых" значились всего пять полевых игроков) - необходимо брать три очка и для начала обеспечить себе третье место в РПЛ.

Пока динамовцы, впервые вышедшие в таком сочетании, пытались наладить хоть какие-то связи, "горожане" взяли мяч под свой тотальный контроль и осадили штрафную соперника. Правда, мячи после ударов с близкого расстояния Рамиреса и Берг едва не угодили в ворота.

И тут безобидный пас "бело-голубых" гостей в глубину обороны соперника совершенно изменил ситуацию. Голкипер Сафонов зачем-то побежал на перехват, на углу штрафной динамовец Грулев успел протолкнуть мяч мимо него, а вратарь врезался в ноги форварда. Главный судья Михаил Вилков показал за это "красную" карточку, и "быки" остались в меньшинстве уже на 17-й минуте.

Впрочем, и на этом злоключения "быков" вовсе не закончились. Вскоре после несильного удара с линии штрафной того же Грулева мяч угодил в ногу центрального защитника Сорокина, изменил направление и опустился в сетку за спиной вышедшего на замену второго голкипера хозяев Адамова - 0:1.26-я минута.

Фото: Михаил Синицын/РГ
"Локомотив" вырвал победу в матче с ЦСКА

А так как стоящую в столице Кубани испепеляющую жару высоких скоростей было трудно продемонстрировать, предстояло посмотреть, удастся ли (и за счет чего) "быкам" переломить ситуацию. А тут еще практически все единоборства на поле главный арбитр поединка в первой половине трактовал исключительно в пользу гостей.

В дебюте второй половины хозяева снова больше контролировали мяч, однако пятерка динамовских защитников все атаки соперника по центру отражала, а каких-то других комбинаций "горожанам" проводить удавалось довольно редко.

Естественно, динамовцы в большинстве получили возможность проводить свои любимые контратаки, которые выходили не только стремительными, но и опасными. В одной из них мощный выстрел из центра штрафной Панченко голкипер отбил с превеликим трудом.

Ну, а фортуна, кажется, окончательно отвернулась от кубанцев, когда с нескольких метров прорвавшийся к чужим воротам Фернандеш мощно выстрелил в штангу на 64-й минуте. А на 90-й минуте Жоаозиньо (российский бразилец не стал праздновать бурно свой гол) снял все вопросы: удар хавбека из-за пределов штрафной Адамов не достал - 0:2.

"Краснодар" никак не упрекнешь в старании, однако спасти матч южанам так и не удалось. Теперь "быкам", чтобы остаться на третьем месте и получить хотя бы путевку в квалификационный турнир Лиги чемпинов необходимо в последнем туре побеждать дома грозненский "Ахмат". При любом другом исходе "быков" тогда точно обойдет ЦСКА.

В общем, виктория принесла "Динамо" не только шестую строчку в турнирной таблице по итогам первенства, но и досрочное "серебро" столичному "Локомотиву".

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Краснодар" Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица ЮФО Краснодарский край Краснодар ЦФО Москва Кубок России по футболу 2019/2020

Главное сегодня

Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции
СМИ: камеры с сентября начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели
Роналду подарил врачам футболки со своим автографом
Фигуристка Алена Косторная рассказала о планах завершения карьеры