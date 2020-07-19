"Краснодар" в меньшинстве проиграл "Динамо" в первенстве России

В воскресенье вечером в перенесенном матче 23-го тура РПЛ "Краснодар" на своем поле проиграл столичному "Динамо" - 0:2 (0:1). Этот результат позволил московскому "Локомотиву" за тур до окончания первенства России по футболу обеспечить себе "серебро" и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов УЕФА, а "бело-голубым" - шестое место и отличные шансы на попадание в Лигу Европы.

…Для того, чтобы подняться на одну строчку выше и получить путевку в групповой турнир Лиги чемпионов, южанам, кроме виктории в сегодняшнем матче, надо было рассчитывать на поражение в заключительном, 34-м туре, "Локомотива" от "Тамбова".

Как известно, нынешний поединок должен бы состояться еще месяц назад, однако сразу у нескольких игроков "бело-голубых" был выявлен коронавирус, а "быки" благородно согласились сыграть в резервный день. Как потом выяснилось, этот случай оказался единственным, так как в других случаях не сумевшим уберечь своих футболистов от COVID-19 клубам засчитывалось техническое поражение.

К отложенному рандеву уже многое в турнире прояснилось. "Краснодар" в своем "фирменном" стиле невзрачно провел ключевые поединки и практически упустил второе место и гарантированное место в Лиге чемпионов УЕФА (очень сомнительно, что "Локомотив" в заключительном туре не обыграет дома празднующий сохранение места в РПЛ "Тамбову"). Южанам для "бронзы" первенства и путевку в квалификацию Лиги чемпионов, которую пройти будет фантастически сложно, в домашних встречах - воскресным и 22 июля с "Ахматом" - достаточно набрать два очка.

А вот "Динамо" сумело в жестокой рубке выйти на желанное шестое место. Оно с большой долей вероятностью даст путевку в Лигу Европы - для чего в финале Кубка России питерский "Зенит" должен победить подмосковные "Химки".

В этой ситуации главный тренер гостей Кирилл Новиков. похоже, решил сделать ставку на последний тур, где "бело-голубым" останется лишь переиграть дома уже совершенно немотивированный вылетевший из высшего дивизиона "Оренбург". В основе москвичей вышли всего четыре футболиста, игравшие три дня назад против "Уфы": Рыков, Морозов, Нойштедтер и, конечно, Жоаозиньо - бывший "бык" и любимец фанатов южан. В запасе остался даже их голкипер и капитан Шунин.

Наставнику хозяев Мураду Мусаеву не до подобных экспериментов (особенно учитывая лавину обрушившихся на команду травм: в заявке "черно-зеленых" значились всего пять полевых игроков) - необходимо брать три очка и для начала обеспечить себе третье место в РПЛ.

Пока динамовцы, впервые вышедшие в таком сочетании, пытались наладить хоть какие-то связи, "горожане" взяли мяч под свой тотальный контроль и осадили штрафную соперника. Правда, мячи после ударов с близкого расстояния Рамиреса и Берг едва не угодили в ворота.

И тут безобидный пас "бело-голубых" гостей в глубину обороны соперника совершенно изменил ситуацию. Голкипер Сафонов зачем-то побежал на перехват, на углу штрафной динамовец Грулев успел протолкнуть мяч мимо него, а вратарь врезался в ноги форварда. Главный судья Михаил Вилков показал за это "красную" карточку, и "быки" остались в меньшинстве уже на 17-й минуте.

Впрочем, и на этом злоключения "быков" вовсе не закончились. Вскоре после несильного удара с линии штрафной того же Грулева мяч угодил в ногу центрального защитника Сорокина, изменил направление и опустился в сетку за спиной вышедшего на замену второго голкипера хозяев Адамова - 0:1.26-я минута.

А так как стоящую в столице Кубани испепеляющую жару высоких скоростей было трудно продемонстрировать, предстояло посмотреть, удастся ли (и за счет чего) "быкам" переломить ситуацию. А тут еще практически все единоборства на поле главный арбитр поединка в первой половине трактовал исключительно в пользу гостей.

В дебюте второй половины хозяева снова больше контролировали мяч, однако пятерка динамовских защитников все атаки соперника по центру отражала, а каких-то других комбинаций "горожанам" проводить удавалось довольно редко.

Естественно, динамовцы в большинстве получили возможность проводить свои любимые контратаки, которые выходили не только стремительными, но и опасными. В одной из них мощный выстрел из центра штрафной Панченко голкипер отбил с превеликим трудом.

Ну, а фортуна, кажется, окончательно отвернулась от кубанцев, когда с нескольких метров прорвавшийся к чужим воротам Фернандеш мощно выстрелил в штангу на 64-й минуте. А на 90-й минуте Жоаозиньо (российский бразилец не стал праздновать бурно свой гол) снял все вопросы: удар хавбека из-за пределов штрафной Адамов не достал - 0:2.

"Краснодар" никак не упрекнешь в старании, однако спасти матч южанам так и не удалось. Теперь "быкам", чтобы остаться на третьем месте и получить хотя бы путевку в квалификационный турнир Лиги чемпинов необходимо в последнем туре побеждать дома грозненский "Ахмат". При любом другом исходе "быков" тогда точно обойдет ЦСКА.

В общем, виктория принесла "Динамо" не только шестую строчку в турнирной таблице по итогам первенства, но и досрочное "серебро" столичному "Локомотиву".