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19.07.2020 22:12
Рубрика: Происшествия

Назван вероятный мотив нападения на дом экс-директора "Ростсельмаша"

Текст: Александр Гавриленко

Целью нападения на дом бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в Ростовской области было ограбление - с таким предположением выступили следователи, которые изучили улики на месте трагедии. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: iStock
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Напомним, накануне в селе Новомаргаритово Азовского района было обнаружено тело 80-летней сестры Пескова. Сам хозяин дома лежал на полу неподалеку с ранами на голове и на теле. Он был госпитализирован в центральную городскую больницу. СУ СКР по региону возбудило два уголовных дела по факту убийства и разбоя.

Юрий Александрович Песков был генеральным директором "Ростсельмаша" с 1978 года по апрель 1996 года. В начале 1980-х годов он занимал пост замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя социалистического труда, награжден различными орденами и медалями. В 1995 году он получил Государственную премию РФ в области науки и техники, а с 2011 года является Почетным гражданином Ростовской области.

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