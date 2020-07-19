СК завел дело после убийства сестры экс-директора "Ростсельмаша"

Сотрудники СУ СКР по Ростовской области возбудили два уголовных дела по факту убийства пожилой женщины и разбоя в Азовском районе.

Как сообщили в правоохранительных органах, сегодня в частном доме в селе Новомаргаритово обнаружено тело 80-летней женщины. Судя по всем внешним признакам, она была убита. Рядом с ней нашли 83-летнего хозяина дома с травмами головы. Он был госпитализирован в одну из ближайших больниц.

Ранее "РГ" сообщала, что раненый мужчина - это бывший директор завода "Ростсельмаш" Юрий Песков. А убитая - его родная сестра. Нападение было совершено в ночь на воскресенье, однако известно о нем правоохранителям стало лишь утром. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя центральной городской больницы Азова, Песков был госпитализирован сегодня после обеда. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму средней тяжести. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как уточнили в ведомстве, нападение было совершено с целью ограбления. Уголовные дела заведены по двум статья: пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и по пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Юрий Александрович Песков был генеральным директором завода "Ростсельмаш", выпускающего сельхозтехнику, с 1978 года по апрель 1996 года. В начале 1980-х годов он занимал пост замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя социалистического труда, награжден различными орденами и медалями. В 1995 году он получил Государственную премию РФ в области науки и техники, а с 2011 года является Почетным гражданином Ростовской области.