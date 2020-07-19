Новости

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии 20:17
В Нальчике люди 5 минут провисели вниз головой на неисправном аттракционе 19:36
"Зенит" выигрывает после первого тайма у "Спартака" 19:27
Выбираем Hyundai Santa Fe: кроссовер за 500 000 рублей с V6 под капотом 19:20
СК завел дело после убийства сестры экс-директора "Ростсельмаша" 19:15
Дзюба открыл счет в матче "Зенит" - "Спартак" 19:03
Режим самоизоляции на Ямале продлен до 15 августа 18:59
Дэйв Франко и Элисон Бри снимут "умный" ромком 18:59
Нижегородцам рекомендовали хорошо проветрить дома из-за запаха газа 18:42
В Ярославле загорелось здание УМВД 18:30
Две ракеты разорвались возле посольства США в Багдаде 18:29
Опрос: Байден опережает Трампа по популярности 18:19
В Марокко разрешили заполнять отели на 100 процентов 17:59
В Петербурге скончался лама Лосал Жамсо 17:51
Названы стартовые составы "Зенита" и "Спартака" на матч Кубка 17:42
ЛНР: ВСУ минируют район готовящегося к открытию КПП 17:37
Умер вице-премьер правительства Самарской области 17:36
Не менее 12 человек пострадали при стрельбе в Иллинойсе 17:22
Вратарь "Спартака-2" Александр Алексеев заразился коронавирусом 17:19
Сестру экс-директора "Ростсельмаша" убили при нападении на дом 17:17
Ассистент VAR на матче "Зенит" - "Спартак" заменен за два часа до игры 17:16
В Испании хотели провести футбольный матч с участием зараженных COVID-19 17:13
Нижегородцы пожаловались на сильный запах газа на улице 17:07
Киану Ривз стал автором комикса про полубога Берсеркера 16:52
Военные на Юге России отразили "нападение" боевых дронов 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как пережить посткоронавирусный синдром
Как пережить посткоронавирусный синдром
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
До какого уровня опустятся ставки по ипотеке
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
Тест: Шесть каверзных вопросов к юбилею Василия Ливанова
19.07.2020 19:15
Рубрика: Происшествия

СК завел дело после убийства сестры экс-директора "Ростсельмаша"

Текст: Александр Гавриленко

Сотрудники СУ СКР по Ростовской области возбудили два уголовных дела по факту убийства пожилой женщины и разбоя в Азовском районе.

Экс-министр экологии Татарстана арестован по делу о заказном убийстве

Как сообщили в правоохранительных органах, сегодня в частном доме в селе Новомаргаритово обнаружено тело 80-летней женщины. Судя по всем внешним признакам, она была убита. Рядом с ней нашли 83-летнего хозяина дома с травмами головы. Он был госпитализирован в одну из ближайших больниц.

Ранее "РГ" сообщала, что раненый мужчина - это бывший директор завода "Ростсельмаш" Юрий Песков. А убитая - его родная сестра. Нападение было совершено в ночь на воскресенье, однако известно о нем правоохранителям стало лишь утром. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя центральной городской больницы Азова, Песков был госпитализирован сегодня после обеда. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму средней тяжести. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как уточнили в ведомстве, нападение было совершено с целью ограбления. Уголовные дела заведены по двум статья: пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и по пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Задержан подозреваемый в убийстве найденной в озере нижегородки

Юрий Александрович Песков был генеральным директором завода "Ростсельмаш", выпускающего сельхозтехнику, с 1978 года по апрель 1996 года. В начале 1980-х годов он занимал пост замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Песков имеет звание Героя социалистического труда, награжден различными орденами и медалями. В 1995 году он получил Государственную премию РФ в области науки и техники, а с 2011 года является Почетным гражданином Ростовской области.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Мишустин утвердил распределение субсидий для экспорта кино и IT-продукции
СМИ: камеры с сентября начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Гинцбург рассказал, кого нужно прививать от COVID-19 в первую очередь
Эксперты перечислили недостатки четырехдневной рабочей недели
Верховный суд разъяснил, можно ли парковаться в тупике
Мошенники в Москве продавали поддельные косметологические препараты