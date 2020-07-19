Военные на Юге России отразили "нападение" боевых дронов

Спецподразделения по борьбе с беспилотниками отразили нападение разведывательно-диверсионных групп и целую серию атак боевых дронов на подвижные полевые пункты управления общевойсковых объединений в Южном военном округе.

В оборонной операции принимали участие подразделения военной полиции, приданные им расчеты войсковой противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы, передает РИА Новости.

Для мгновенного реагирования на пунктах управления были задействованы расчеты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Они были замаскированы и защищены от различных способов нападения, включая атаки ударных беспилотников, и от тарана транспортных автомобилями, начиненных взрывчаткой.

Отметим, что операция прошла в рамках внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов. Как ранее сообщала "РГ", она началась 17 июля по решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. Всего в ней принимает участие 149 тысяч 755 человек, свыше 26,8 тысячи единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.