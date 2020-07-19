"Химки" стали первыми финалистами Кубка России по футболу

Перед полуфиналом Кубка "Химки" попали в затруднительную ситуацию: клуб пока не может найти спонсоров, дабы участвовать в следующем сезоне в Премьер-лиге. Чем закончится эта история - пока непонятно. По сообщениям СМИ, помочь подмосковному клубу может "Спартак", но пока официальной информации нет. Хотя времени до старта следующего первенства не так много.

Ну а пока команда Сергея Юрана выходит в финал Кубка. По сути, "Химки" решили все вопросы по исходу встречи с "Уралом" уже в первом тайме, неожиданно забив аж три мяча. Отличились Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. Хозяева ответили на это лишь точным ударом Андрея Панюкова уже в концовке.

Добавим, что финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге 25 июля.