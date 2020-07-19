Парфенов ушел из "Урала" после поражения в полуфинале Кубка России

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов подал в отставку после поражения от "Химок" (1:3) в полуфинале Кубка России. Об этом специалист объявил в эфире телеканала "Матч ТВ".

"Провалили игру. Я принял решение - покидаю команду. Спасибо руководству и футболистам, каждому. Официальное ли это решение? К президенту клуба все вопросы", - сказал Дмитрий Владимирович.

Парфенов был назначен главным тренером "Урала" в мае 2018 года. В дебютном сезоне он вывел команду в финал Кубка страны. В нынешнем первенстве за тур до его окончания уральцы идут на 11-м месте.