Постановление правительства Ростовской области от 17 июля 2020 года № 650 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить, что на территории Ростовской области возобновляется:

1.1. Работа всех объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию непродовольственных товаров.

1.2. Работа музеев, выставочных залов (в полном объеме).

1.3. Деятельность клубных формирований и самодеятельного народного творчества в государственных и муниципальных учреждениях культурно-досугового типа.

1.4. Поисковая работа в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" без посещения лесов, в том числе разрешается проведение опросов населения в местах поисковых экспедиций, а также работа поисковых лагерей, при соблюдении комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых возобновляется в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, принятых в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствующих отраслях (сферах) (при их наличии).

3. Обязать работодателей обеспечить соблюдение:

требований о ношении работниками лицевых масок либо респираторов;

рекомендаций для работодателей по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приведенных в приложении № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

4. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 20 июля 2020 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев







