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19.07.2020 16:10
Рубрика: Страхование

СМИ: камеры с сентября начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО

Текст: Юрий Зубко
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Уже осенью российских автомобилистов начнут штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на источники в страховых компаниях.

К этому времени будет отлажена работа единой автоматизированной информационной системы.

Фото: iStock
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Отмечается, что сейчас появилась фактически новая IT-платформа, где есть вся необходимая информация по автомобилю.

В то же время развертывание такой системы в регионах будет затруднено из-за того, что во многих областях камеры фиксации нарушений ПДД эксплуатируются частными компаниями, работающими на основании государственно-частного партнерства.

Ранее "РГ" сообщала о том, что акт осмотра автомобиля экспертом после ДТП в обязательном порядке должен будет содержать сделанные в электронном виде фотографии повреждений автомобиля. Стоимость ремонтных работ и запчастей Российский союз автостраховщиков будет пересматривать раз в три месяца. Также страховщики будут выборочно исследовать цены на запчасти в интернет-магазинах с учетом их доставки. Все это предусматривает проект новой Единой методики определения ущерба, которую разместил для обсуждения Центробанк.

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