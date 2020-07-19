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19.07.2020 06:10
Рубрика: В мире

В мире зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавируса

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всемирная организация здравоохранения заявила, что число новых случаев коронавируса выросло почти на 260 тысяч за 24 часа. Это самое большое однодневное увеличение количества инфицированных с начала пандемии, которая была официально объявлена 11 марта этого года. Предыдущий рекорд был зарегистрирован представителями Всемирной организации всего за день до этого.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
ВОЗ: Второй волны коронавируса можно избежать

По данным ВОЗ, впервые число новых ежедневных инфекций превысило четверть миллиона. Наибольшее увеличение случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке, отмечает National Public Radio.

Число погибших от коронавируса в мире 18 июля составило 7360 человек - это самое большое ежедневное увеличение с 10 мая. В субботу количество погибших в мире во время пандемии превысило мрачную отметку в 600 тысяч человек. По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 5 утра по московскому времени 19 июля в мире зафиксировано 14 223 132 случая заражения и 601 213 смертельных исходов. ВОЗ сообщила о 71 484 новых случаях заражения в Соединенных Штатах, 45 403 в Бразилии, 34 884 в Индии и 13 373 в Южной Африке, уточняет Reuters. В пятницу Индия стала третьей страной в мире, зарегистрировавшей более миллиона случаев заражения коронавирусом, уступая только США и Бразилии. Эпидемиологи говорят, что Индия все еще не достигла своего пика пандемии.

Случаи заболевания по-прежнему неуклонно растут в США, особенно в южных штатах, которые изначально неохотно вводили ограничения и не приняли меры по обязательному ношению масок. Флорида сегодня является эпицентром эпидемии в США. В субботу в "солнечном штате" зарегистрировано более 10 тысяч случаев новых инфекций и еще 90 смертельных исходов, в результате чего общее число случаев заболевания превысило 337 тысяч, а число погибших - пять тысяч человек.

Фото: EPA/JULIEN WARNAND
Трамп заявил, что не будет заставлять американцев носить маски

В последние недели больницы по всему штату предупреждали о том, что их отделения интенсивной терапии работают на полную мощность и что они не могут принимать новых пациентов. По словам губернатора штата Рона Десантиса, средний возраст зараженных людей во Флориде продолжает падать. В округе Майами-Дейд средний возраст пациентов составляет 41 год, в округе Ориндж - 29, а в округе Семинол - 26 лет.

В Аризоне зафиксировано ежедневное увеличение числа заражений, сообщается о более 2700 инфицированных и 147 пациентах, умерших от COVID-19. В Северной Каролине также был зарегистрирован однодневный антирекорд в субботу: было объявлено о более чем 2400 новых случаев инфицирования. Главный эксперт по инфекционным болезням США доктор Энтони Фаучи призвал главы штатов и представителей местных властей "настойчиво" следить за тем, чтобы люди носили маски, однако позже президент США Дональд Трамп заявил, что не будет надевать маску на публике.

Страны Западной Европы, которым удалось в значительной степени сдержать распространение вируса, теперь начинают вновь открывать свои границы и бизнес. Тем не менее, зафиксированы локальные всплески пандемии по всей Испании, при этом наихудшая ситуации наблюдается в северо-восточной части Каталонии.

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