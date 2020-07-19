Важные правовые позиции: режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации является уважительной причиной пропуска срока обжалования в кассационной инстанции. Уполномоченный по правам человека сможет требовать отмены даже уже вступивших в силу решений судов, если, по его мнению, случилась ошибка. Прокуратура же вправе вступаться в суде за граждан, не участвовавших в процессе, но чьи права были нарушены вынесенным судебным актом. Примут кассационный иск и от гражданина, который не был стороной в деле, но кого затронуло решение.

Постановление пленума разъясняет особенности рассмотрения кассационных жалоб по нормам Кодекса административного судопроизводства. Данный кодекс регулирует процедуру рассмотрения споров граждан с чиновниками. Например, именно в порядке, прописанном этим кодексом, взыскиваются компенсации за судебную волокиту.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год всего было удовлетворено полностью или частично более 3,5 тысячи исков о взыскании компенсаций за разного рода волокиту. В пользу граждан в общей сложности взыскано 104,8 миллиона рублей. Также в рамках КАС обжалуются различные действия чиновников. Допустим, отказ в назначении пенсии или установление завышенной кадастровой стоимости недвижимости. И т.д.

Нередко граждане жалуются на какие-то действия судебных приставов. Например, недавно Пятый кассационный суд общей юрисдикции отправил на новое рассмотрение дело, в котором взыскатель жаловался, что судебный пристав снял с должницы запрет на продажу автомобиля. Должница обязана возместить гражданину вред от ДТП. Но, судя по всему, получить с нее деньги не так просто. У нее есть два автомобиля, на оба наложен запрет на регистрационные действия. Это значит, что продать их она не сможет. Но недавно судебный пристав снял запрет с одного из автомобилей. Нижестоящие суды признали его действия правомерными, так появились данные, что машина формально принадлежит не должнице, а другому лицу. Впрочем, в деле надо еще разбираться, решила кассация, есть нюансы.

Кроме того, за год было удовлетворено более 3,7 тысячи исков об оспаривании нормативно-правовых актов органов власти различных уровней.

Если человек не участвовал в деле, но решение его затронуло напрямую, он вправе подать кассационную жалобу. Вступиться за людей может и прокурор

Теперь граждане, чьи права были затронуты судебным решением, вправе подать кассационную жалобу даже в том случае, если судебный акт не обжаловался в апелляционном порядке и вступил в законную силу. Допустим, суд первой инстанции принял решение, которое стороны процесса не обжаловали.

Но оно затрагивает других людей.

В таком случае посторонние, оказавшиеся совсем не посторонними, вправе пожаловаться.

По словам экспертов, данные положения укрепят гарантии защиты прав граждан. Если дело так или иначе затрагивает человека, он сможет вмешаться.

Постановление разрешило гражданам продлевать пропущенные сроки подачи кассационных жалоб со ссылкой на введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России либо на ее части.

Как известно, в период самоизоляции суды приостанавливали личный прием, поэтому возможности подать жалобу были ограничены.

У заявителя будет возможность дополнить свою жалобу новыми доводами. Это может пригодиться, если юристы в срок не успевают составить подробную жалобу и что-то упустят.

Кстати, в прошлом году начали действовать отдельные кассационные суды общей юрисдикции.

Председатель Совета судей России Виктор Момотов отметил, что хотя с момента начала работы новых судов прошло немного времени, положительные итоги инициированной Верховным судом Российской Федерации судебной реформы 2018 года ощутимы уже сейчас.

"С 1 октября 2019 года по 1 апреля 2020 года кассационными судами общей юрисдикции по гражданским и административным делам удовлетворено 15 процентов жалоб, что почти в 4 раза больше, чем судами общей юрисдикции в 2019 году, когда суды областного звена в порядке выборочной кассации удовлетворили 4 процента жалоб, - рассказал он. - В уголовном судопроизводстве по правилам сплошной кассации удовлетворено 38 процентов. Приведенные данные свидетельствуют о повышении качества и эффективности работы новых судов".