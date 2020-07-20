Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. N 17 г. Москва "О применении судами норм Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции"

В целях обеспечения единообразного применения судами общей юрисдикции норм главы 35 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

1. Производство в суде кассационной инстанции, порядок осуществления которого регламентируется нормами главы 35 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее - КАС РФ, Кодекс), предназначено для проверки законности и обоснованности вступивших в законную силу судебных актов, в отношении которых исчерпаны иные установленные Кодексом способы обжалования судебного акта до дня вступления его в законную силу (статья 318 КАС РФ).

2. Правом кассационного обжалования обладают лица, участвующие в деле, и другие лица, если их права, свободы и законные интересы нарушены судебными актами, в том числе лица, не привлеченные к участию в деле в судах первой и апелляционной инстанций, если судебным актом разрешен вопрос об их правах и обязанностях (часть 1 статьи 318, пункт 4 части 1 статьи 310 Кодекса).

Судебные акты по административному делу могут быть обжалованы в кассационном порядке не только лицом, по жалобе (представлению) которого дело рассматривалось судом апелляционной инстанции, но и другими лицами, участвующими в деле, не подававшими апелляционную жалобу (представление), а также лицами, не привлеченными к участию в деле в судах первой и апелляционной инстанций, права, свободы и законные интересы которых нарушены вступившим в законную силу судебным актом, включая лиц, о правах и об обязанностях которых судом разрешен вопрос.

Лица, не привлеченные к участию в деле, права, свободы и законные интересы которых нарушены вступившим в законную силу судебным актом, вправе обратиться с кассационной жалобой в суд кассационной инстанции и в том случае, если судебный акт суда первой инстанции не обжаловался в апелляционном порядке и вступил в законную силу.

3. Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители, прокурор республики, края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа, военного округа (флота) вправе обратиться с кассационным представлением, если производство по административному делу было возбуждено на основании административного искового заявления прокурора либо прокурор вступил в процесс для дачи заключения по административному делу в случаях, когда это предусмотрено Кодексом и другими федеральными законами (статьи 37, 39, 45, часть 6 статьи 318 КАС РФ). При этом прокурор, участвующий в деле, обладает правом на принесение представления независимо от его личного присутствия в судебном заседании суда первой и (или) апелляционной инстанции. Прокурор вправе принести представление также в том случае, если он не был привлечен судом первой и (или) апелляционной инстанции к участию в деле, в котором его участие является обязательным в силу закона (часть 7 статьи 39 КАС РФ).

Судам следует иметь в виду, что кассационное представление может быть принесено прокурором в интересах лиц, не привлеченных к участию в деле, права, свободы и законные интересы которых нарушены вступившим в законную силу судебным актом. Необходимость принесения кассационного представления в защиту прав, свобод и законных интересов указанных лиц должна быть мотивирована прокурором применительно к требованиям части 1 статьи 39 Кодекса.

Прокурор, к которому предъявлен административный иск, участвует в административном судопроизводстве, обладая процессуальным статусом административного ответчика (часть 4 статьи 38, статьи 45, 46 КАС РФ). На данного прокурора не распространяются положения статьи 39, части 6 статьи 318 КАС РФ.

4. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих вправе обратиться с ходатайством о проверке вступившего в законную силу судебного акта по административному делу об оспаривании соответствующего решения, действия или бездействия, независимо от того, рассматривалось ли административное дело с его участием. К содержанию и порядку предъявления указанного ходатайства применяются правила статей 319, 320 КАС РФ (пункт 1 статьи 16, подпункт 3 пункта 1 статьи 29 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации").

5. Согласно положениям статьи 319 КАС РФ в кассационных судах общей юрисдикции могут быть обжалованы следующие вступившие в законную силу судебные акты по административным делам:

вынесенные мировыми судьями судебные приказы, а также определения мировых судей;

решения, определения районных судов, гарнизонных военных судов, вынесенные данными судами при рассмотрении административных дел по первой инстанции;

решения, определения верховных судов республик, краевых, областных судов, окружных (флотских) военных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, вынесенные ими при рассмотрении административных дел по первой инстанции;

апелляционные определения, иные определения, вынесенные судами общей юрисдикции при рассмотрении административных дел по апелляционным и частным жалобам, представлениям.

Определения суда первой инстанции, на которые не может быть подана частная жалоба, представление, не подлежат самостоятельному обжалованию в суд кассационной инстанции (например, определение мирового судьи об отказе в восстановлении срока подачи возражений на судебный приказ). Возражения в отношении таких определений могут быть изложены в жалобе, представлении на судебный акт, которым закончилось рассмотрение административного дела в суде первой инстанции (часть 2 статьи 202 КАС РФ).

К указанным в пунктах 3, 4 части 2 статьи 319 Кодекса иным определениям судов апелляционной инстанции, подлежащим обжалованию в кассационном порядке, относятся определения, предусмотренные статьей 317 КАС РФ, а также определения, возражения на которые не могут быть заявлены при обжаловании итогового судебного акта суда апелляционной инстанции (например, определение о наложении судом апелляционной инстанции штрафа на лицо, не являющееся участником судебного процесса, частное определение). Определения, возражения в отношении которых могут быть включены в кассационные жалобу, представление на апелляционное определение или на определение, предусмотренное статьей 317 КАС РФ, не подлежат самостоятельному обжалованию (например, определение о замене стороны ее правопреемником или об отказе в этом, определение об отложении судебного разбирательства административного дела, определение об отказе в удовлетворении просьбы (ходатайства) о приостановлении исполнения обжалуемого судебного акта).

Определения кассационного суда общей юрисдикции о возвращении кассационных жалобы, представления и иные определения, возражения на которые не могут быть заявлены при обжаловании итогового судебного акта кассационного суда общей юрисдикции, подлежат обжалованию в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела (пункты 3, 4 части 2 статьи 319 Кодекса).

6. По общему правилу обращение в кассационный суд общей юрисдикции в целях обжалования вступивших в законную силу судебных актов возможно, если лицами, указанными в части 1 статьи 318 КАС РФ, были исчерпаны иные установленные Кодексом способы обжалования судебного акта до дня вступления его в законную силу (часть 2 статьи 318 КАС РФ).

Под иными способами обжалования судебного акта суда первой инстанции до дня вступления его в законную силу следует понимать обжалование его в апелляционном порядке. При этом такие способы обжалования признаются исчерпанными, если дело рассмотрено судом апелляционной инстанции по существу и вынесено апелляционное определение (определение по результатам рассмотрения частной жалобы, представления), независимо от того, в какой части и каким лицом обжаловался соответствующий судебный акт.

Судам следует также учитывать, что КАС РФ не предусмотрена возможность апелляционного обжалования судебных приказов, определений об утверждении соглашения о примирении, однако они могут быть обжалованы в кассационном порядке (часть 11 статьи 1371 , пункт 1 части 2 статьи 319 Кодекса).

Судебные акты, указанные в статье 319 КАС РФ, считаются обжалованными в кассационный суд общей юрисдикции, если по результатам рассмотрения кассационных жалобы, представления в отношении их данным судом вынесено кассационное определение (пункт 3 части 2 статьи 319 КАС РФ). Обжалованные в кассационный суд общей юрисдикции судебные акты судов первой и апелляционной инстанций могут быть обжалованы в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, в том числе лицами, не подававшими кассационные жалобу, представление на соответствующий судебный акт в кассационный суд общей юрисдикции, а также в части, не обжалованной в кассационный суд общей юрисдикции.

7. Процессуальные действия, связанные с проверкой соблюдения порядка подачи кассационных жалобы, представления, требований, предъявляемых к их содержанию, а также действия по извещению лиц, участвующих в деле, о дате и времени судебного заседания суда кассационной инстанции осуществляются судьей суда кассационной инстанции (статьи 318 - 321, 326 КАС РФ).

При подаче кассационных жалобы, представления лицом, не обладающим правом на обращение в суд кассационной инстанции (например, лицом, не участвующим в деле, права, свободы и законные интересы которого с очевидностью не нарушены вступившими в законную силу судебными актами), они подлежат возвращению на основании пункта 2 части 1 статьи 321 КАС РФ. В случае если кассационные жалоба, представление таких лиц переданы для рассмотрения судом кассационной инстанции, они могут быть оставлены без рассмотрения по существу (пункт 6 части 1 статьи 329 КАС РФ).

Если кассационные жалоба, представление поданы в кассационный суд общей юрисдикции не через суд первой инстанции, то есть с нарушением порядка подачи, установленного статьей 319 КАС РФ, по общему правилу они подлежат возвращению на основании пункта 5 части 1 статьи 321 Кодекса. Данное правило не применяется при подаче кассационных жалобы, представления на судебные акты, в отношении которых уже возбуждено кассационное производство по кассационным жалобе, представлению другого лица. Указанные жалобы, представления могут быть поданы непосредственно в соответствующий суд кассационной инстанции.

Кассационные жалоба, представление на определения судов апелляционной инстанции могут быть поданы через вынесший обжалуемое определение суд в случае, если в день подачи жалобы, представления дело находится в данном суде (например, при подаче кассационной жалобы на определение суда апелляционной инстанции о приостановлении производства по административному делу). При поступлении жалобы, представления на соответствующее определение суда апелляционной инстанции в суд первой инстанции в случае, когда дело находится в суде апелляционной инстанции, они направляются судом первой инстанции в суд, в котором находится дело.

8. Кодекс устанавливает единый шестимесячный срок для кассационного обжалования вступивших в законную силу судебных актов, и подача кассационных жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации после обжалования судебных актов в кассационный суд общей юрисдикции не влечет его исчисление заново (часть 2 статьи 318 КАС РФ).

Указанный шестимесячный срок начинает исчисляться на следующий день после принятия апелляционного определения, иного определения суда апелляционной инстанции, вынесения судебного приказа, определения об утверждении соглашения о примирении и истекает в соответствующее число последнего месяца данного срока (часть 3 статьи 92, часть 3 статьи 1238, часть 11 статьи 1371, часть 5 статьи 311, статья 317 КАС РФ).

Если после вынесения апелляционного определения суд апелляционной инстанции рассмотрит апелляционные жалобу, представление, поступившие от других лиц, которым был восстановлен срок подачи апелляционных жалобы, представления, шестимесячный срок для обжалования вступивших в законную силу судебных актов следует исчислять со дня, следующего за днем вынесения последнего апелляционного определения.

9. Срок подачи кассационных жалобы, представления не считается пропущенным, если они были сданы в организацию почтовой связи либо поданы посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до двадцати четырех часов последнего дня срока (часть 4 статьи 93 КАС РФ). В этом случае дата подачи кассационных жалобы, представления определяется по штемпелю на конверте, квитанции о приеме заказной корреспонденции либо иному документу, подтверждающему прием документов (справка почтового отделения, копия реестра на отправку почтовой корреспонденции, распечатка с официального сайта почтовой организации об отслеживании почтового отправления, уведомление о поступлении документов в информационную систему, содержащее дату и время поступления документов, и т.п.).

Срок составления мотивированного определения суда апелляционной инстанции, в случае когда его составление откладывалось, а также время рассмотрения кассационных жалобы, представления исключается из указанного выше шестимесячного срока.

Вместе с тем, если кассационные жалоба, представление были возвращены без рассмотрения по основаниям, указанным в статье 321 КАС РФ, то время, в течение которого решался вопрос о возвращении жалобы, представления, не подлежит исключению при подсчете шестимесячного срока.

10. В целях оказания содействия лицам, участвующим в деле, в реализации их процессуального права на обжалование судебных актов в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в кассационных и иных подлежащих самостоятельному обжалованию определениях кассационных судов общей юрисдикции следует указывать дату поступления кассационных жалобы, представления в суд первой инстанции, а также дату изготовления соответствующего определения в полном объеме (статья 3, часть 2 статьи 14 КАС РФ).

11. Согласно частям 3, 4 статьи 318 Кодекса срок подачи кассационных жалобы, представления, пропущенный по уважительной причине лицом, обратившимся с такими жалобой, представлением, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, по заявлению указанного лица может быть восстановлен судом кассационной инстанции при условии, что обстоятельства, послужившие причиной его пропуска, имели место в период не позднее двенадцати месяцев со дня вступления обжалуемого судебного акта в законную силу или если заявление подано лицом, не участвовавшим в деле, о правах и об обязанностях которого суд принял судебный акт, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, свобод и законных интересов обжалуемым судебным актом. Заявление о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления подается вместе с соответствующими жалобой, представлением и рассматривается судьей суда кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьей 95 КАС РФ.

К указанным выше обстоятельствам, в частности, могут относиться тяжелая болезнь, беспомощное состояние, уход за тяжелобольным членом семьи, иные относящиеся к личности заявителя обстоятельства, а также другие независящие от лица обстоятельства, в силу которых оно было лишено возможности своевременно обратиться с кассационной жалобой в суд (например, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части).

С учетом того, что определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления и о возвращении кассационных жалобы, представления без рассмотрения по существу выносятся на основании одних и тех же обстоятельств, они могут быть изготовлены в виде одного документа.

Определение о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, представления в кассационный суд общей юрисдикции и (или) об отказе в его восстановлении может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации отдельно от судебного акта, которым заканчивается рассмотрение административного дела (пункты 3, 4 части 2 статьи 319 Кодекса).

12. Освобождение заинтересованного лица от уплаты государственной пошлины по административному делу судом либо в силу закона означает освобождение его от уплаты государственной пошлины по соответствующему административному делу в целом, в том числе при подаче им кассационной жалобы на судебный акт по данному делу (пункт 2 статьи 33320, подпункты 18, 19 пункта 1, пункт 2 статьи 33336 Налогового кодекса Российской Федерации).

Если кассационная жалоба подана без приложения документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в установленных законом случаях, порядке и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо в кассационной жалобе не содержится ходатайство о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины либо об уменьшении ее размера или освобождении от ее уплаты, то лицо, подавшее такую жалобу, уведомляется о необходимости в установленный судьей срок устранить данные обстоятельства (часть 2 статьи 321 КАС РФ).

Лицо, подавшее кассационную жалобу, должно предпринять все зависящие от него меры для поступления в суд соответствующих документов (например, в электронном виде) либо информации об их направлении (например, телеграммы, телефонограммы и т.п.) до окончания установленного судьей срока. В случае если необходимые документы не поступили в суд в срок, установленный судьей, и у судьи отсутствует информация об их своевременном направлении, кассационная жалоба возвращается без рассмотрения по существу (часть 7 статьи 320, пункт 6 части 1 статьи 321 КАС РФ).

13. В силу части 8 статьи 320 КАС РФ вопрос о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины либо об уменьшении ее размера или освобождении от ее уплаты разрешается в определении судьей суда кассационной инстанции без извещения лиц, участвующих в деле.

В случае отсутствия оснований для предоставления отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины либо уменьшения ее размера или освобождения от ее уплаты кассационная жалоба возвращается лицу, ее подавшему, после вынесения определения об отказе в предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины либо об отказе в уменьшении ее размера или освобождении от ее уплаты (пункт 6 части 1 статьи 321 КАС РФ). На возвращение кассационной жалобы может быть указано в данном определении. В таком случае отдельное определение о возвращении кассационной жалобы не выносится.

14. Кассационные жалоба, представление возвращаются по основаниям, предусмотренным пунктами 2-5 части 1 статьи 321 КАС РФ, без рассмотрения по существу в течение десяти дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции. Кассационные жалоба, представление возвращаются по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 6 части 1 указанной статьи Кодекса, в течение двадцати дней со дня их поступления в суд кассационной инстанции, если обстоятельства, служащие основанием для возвращения, не были незамедлительно устранены лицом, подавшим кассационные жалобу, представление, после направления ему уведомления о необходимости устранения данных обстоятельств (часть 2 статьи 321 КАС РФ).

В названном уведомлении должен быть указан установленный судьей срок для устранения выявленных недостатков, не превышающий двадцати дней. Такое уведомление может быть направлено лицу, подавшему жалобу, представление, способом, обеспечивающим его скорейшую доставку, в том числе телефонограммой, телеграммой, посредством факсимильной связи (часть 1 статьи 96 КАС РФ).

Срок, предоставленный судом кассационной инстанции для устранения недостатков кассационных жалобы, представления, не включается в срок рассмотрения таких кассационных жалобы, представления (часть 4 статьи 2, часть 3 статьи 141 КАС РФ). При необходимости срок устранения недостатков может быть продлен (статья 942 КАС РФ). В случае устранения указанных недостатков жалоба, представление в целях исчисления срока их рассмотрения считаются поступившими в суд в день получения судом дополнительно представленных документов (часть 7 статьи 327, части 1, 2 статьи 3271 КАС РФ), после чего такие жалоба, представление незамедлительно передаются для рассмотрения судом кассационной инстанции (часть 1 статьи 322 КАС РФ).

15. Кассационные жалоба, представление, подаваемые в кассационный суд общей юрисдикции либо кассационные жалоба, представление на судебные акты по административным делам, указанным в пунктах 7 - 11 части 1 статьи 20 Кодекса, подаваемые в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, подаются через суд, принявший решение (суд первой инстанции), и направляются в суд кассационной инстанции вместе с административным делом. С учетом этого такие жалобы, представления не подлежат возвращению на том основании, что к ним не приложены копии судебных актов, принятых по административному делу, копии документов, подтверждающих полномочия представителя, а также документов о его образовании, если соответствующие документы или их копии имеются в материалах административного дела (часть 5 статьи 320, пункт 1 части 1 статьи 321 КАС РФ).

Вместе с тем, если кассационные жалоба, представление подаются непосредственно в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, к ним прилагаются копии указанных выше документов.

16. В случае поступления в суд первой или апелляционной инстанции после направления дела в суд кассационной инстанции заявления об исправлении описок, опечаток, явных арифметических ошибок в судебном акте суда первой или апелляционной инстанции такое заявление направляется в суд кассационной инстанции, который учитывает имеющиеся в судебном акте описки, опечатки, явные арифметические ошибки при вынесении кассационного определения, за исключением случаев, когда недостатки судебного акта не могут быть оценены как описки, опечатки, ошибки. В последнем случае обжалованный судебный акт может быть изменен или отменен в соответствующей части при наличии оснований, предусмотренных статьей 328 КАС РФ.

После направления кассационных жалобы, представления вместе с делом в суд кассационной инстанции вопросы процессуального правопреемства по основаниям, возникшим после принятия обжалуемого акта, а также по основаниям, о которых не могло быть известно суду, рассматривавшему административное дело, разрешаются судом кассационной инстанции. В случае когда суд, рассматривавший дело, не разрешил подлежавший разрешению вопрос о процессуальном правопреемстве либо незаконно отказал в замене стороны ее правопреемником, обжалуемый судебный акт может быть отменен или изменен судом кассационной инстанции (статья 329 КАС РФ).

17. В случаях подачи в суд первой инстанции после направления дела в суд кассационной инстанции заявлений по вопросу о распределении судебных расходов такие заявления рассматриваются судом первой инстанции после возвращения административного дела.

При поступлении в суд первой инстанции после направления дела в суд кассационной инстанции заявлений по вопросам, возникающим в ходе исполнительного производства, частных жалоб на определения суда по таким вопросам, заявлений о разъяснении исполнительного документа, если исполнение судебного акта не приостановлено судом кассационной инстанции, суд первой инстанции вправе запросить у суда кассационной инстанции копии документов, необходимых для разрешения соответствующих вопросов. Данные копии могут быть направлены судом кассационной инстанции, в том числе в электронном виде (часть 4 статьи 2, часть 1 статьи 319 КАС РФ).

Если исполнение судебного акта было приостановлено судом кассационной инстанции, а впоследствии им принято кассационное определение об оставлении обжалуемого судебного акта без изменения, об отмене его в части, указанные выше заявления рассматриваются судом первой инстанции после поступления дела в суд первой инстанции.

В случае когда обжалованный в апелляционном порядке судебный акт отменен и административное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции и суд приступил к его рассмотрению, а на апелляционное определение поданы кассационные жалоба, представление, то суд первой инстанции обязан приостановить производство по административному делу (часть 4 статьи 2, пункт 4 части 1 статьи 190 КАС РФ) и незамедлительно направить кассационные жалобу, представление вместе с административным делом в соответствующий суд кассационной инстанции (часть 1 статьи 319 КАС РФ).

При восстановлении срока апелляционного обжалования и подачи апелляционных жалобы, представления на судебный акт, в отношении которого были поданы и не рассмотрены кассационные жалоба, представление, а также в случае удовлетворения заявления, представления о пересмотре по новым или вновь открывшимся обстоятельствам обжалованного в суд кассационной инстанции судебного акта суд кассационной инстанции возвращает не принятые к производству кассационные жалобу, представление либо оставляет без рассмотрения по существу такие жалобу, представление, если они приняты к производству.

18. Согласно части 1 статьи 322 КАС РФ кассационные жалоба, представление, поданные в кассационный суд общей юрисдикции, при отсутствии оснований для их возвращения в течение двадцати дней со дня поступления передаются для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, на что может быть указано в определении о рассмотрении административного дела судом кассационной инстанции (о назначении судебного заседания по административному делу в суде кассационной инстанции).

В таком определении может быть указано на процессуальные действия, которые намерен совершить суд кассационной инстанции, а также на действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения.

19. Срок подачи кассационных жалобы, представления в кассационный суд общей юрисдикции и в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации является единым, в связи с чем правило об исчислении срока рассмотрения кассационных жалобы, представления со дня истечения срока кассационного обжалования применяется только при рассмотрении кассационных жалоб, представлений в судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации (часть 7 статьи 327 КАС РФ).

20. В случае подачи дополнений к ранее поданной кассационной жалобе они приобщаются к данной жалобе. Исходя из дополнительных доводов относительно того, в чем заключаются допущенные судом нарушения, суд кассационной инстанции решает вопросы о направлении копий поданных дополнений лицам, участвующим в деле, об отложении рассмотрения кассационной жалобы в судебном заседании суда кассационной инстанции и о назначении новых даты и времени судебного заседания.

Если кассационная жалоба подана в установленный законом шестимесячный срок, а дополнения поступили после его истечения, но до рассмотрения жалобы судом кассационной инстанции, такие дополнения рассматриваются совместно с кассационной жалобой (статьи 3, 6 Кодекса).

21. Суд кассационной инстанции направляет лицам, участвующим в деле, копию определения, содержащего информацию о дате и времени судебного заседания (например, определения о назначении судебного заседания по административному делу в суде кассационной инстанции), а также копии кассационных жалобы, представления, поданных на бумажном носителе, если они не направлены лицом, подавшим жалобу. По административным делам, рассматриваемым с участием прокурора, указанные копии направляются в соответствующее подразделение Генеральной прокуратуры Российской Федерации по месту нахождения кассационного суда общей юрисдикции.

Дата и время рассмотрения кассационных жалобы, представления назначаются с учетом того, чтобы лица, участвующие в деле, имели возможность явиться в судебное заседание (статья 326 Кодекса).

В указанном определении лицам, участвующим в деле, может быть разъяснено право заявить ходатайство о рассмотрении кассационных жалобы, представления в их отсутствие, право участвовать в судебном заседании посредством использования систем видео-конференц-связи.

С учетом того, что правом на подачу кассационных жалобы, представления на определение, вынесенное до возбуждения производства по административному делу в суде первой или апелляционной инстанции (например, определение об отказе в принятии административного искового заявления, определение об оставлении апелляционных жалобы, представления без движения), обладает лицо, обратившееся в суд с административным иском, жалобой, представлением, копии указанных выше кассационных жалобы, представления и определения иным лицам не направляются.

22. Согласно части 2 статьи 3271 КАС РФ кассационные жалоба, представление на судебный приказ, судебный акт по административному делу, рассмотренному в порядке упрощенного (письменного) производства, определение, которым не оканчивается производство по административному делу, и принятые по результатам их обжалования судебные акты рассматриваются судьей суда кассационной инстанции единолично без проведения судебного заседания в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления.

К определениям, которыми не оканчивается производство по административному делу, относятся подлежащие самостоятельному обжалованию определения судов первой, апелляционной инстанций, не перечисленные в части 2 статьи 315 Кодекса.

Поскольку при рассмотрении указанных кассационных жалобы, представления судебное заседание по общему правилу не проводится, в соответствующих случаях лица, участвующие в деле, не извещаются о дате и времени рассмотрения дела судом кассационной инстанции (статья 326 КАС РФ), однако копии кассационных жалобы, представления с копиями приложенных к ним документов направляются лицам, участвующим в деле, вместе с определением суда (например, определением о рассмотрении административного дела судом кассационной инстанции), в котором указывается срок для представления ими объяснений (возражений) в письменной форме (части 6, 61 статьи 320, часть 1 статьи 326, часть 5 статьи 327, часть 1 статьи 3271 КАС РФ).

В силу части 2 статьи 3271 Кодекса при рассмотрении названных жалоб, представлений с учетом характера и сложности административного дела, а также доводов кассационных жалобы, представления и возражений относительно кассационных жалобы, представления лица, участвующие в деле, могут быть вызваны в судебное заседание. Соответствующее заседание проводится судьей суда кассационной инстанции единолично в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления жалобы, представления.

23. Установив в ходе производства по административному делу в суде кассационной инстанции, что дело подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, суд кассационной инстанции вправе вынести определение о переходе к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства, что может служить основанием для замены судьи или нескольких судей, в том числе всех судей, входящих в состав суда при производстве по делу в суде кассационной инстанции (часть 5 статьи 161 КАС РФ).

После перехода к рассмотрению дела по правилам гражданского судопроизводства суд кассационной инстанции осуществляет его рассмотрение и разрешение, руководствуясь полномочиями, предоставленными суду кассационной инстанции нормами Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

24. Если судами первой и (или) апелляционной инстанций допущена ошибка в применении и (или) толковании норм материального права, для исправления которой после отмены (изменения) судебных актов не требуется установления новых обстоятельств, представления, исследования и оценки доказательств, то суду кассационной инстанции следует принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции (пункт 5 части 1 статьи 329 КАС РФ). В случае передачи дела на новое рассмотрение в суд первой или апелляционной инстанции суд кассационной инстанции указывает в кассационном определении мотивы, препятствующие принятию им нового судебного акта по административному делу (пункт 7 части 2 статьи 330 КАС РФ).

25. Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какой судебный акт должен быть принят при новом рассмотрении административного дела (часть 3 статьи 329 КАС РФ).

Вместе с тем, если суд кассационной инстанции придет к выводу, что судами первой и (или) апелляционной инстанций допущены нарушения норм процессуального права при исследовании и оценке доказательств, приведшие к судебной ошибке, без устранения которой невозможны восстановление и защита прав (например, судебный акт в нарушение требований статьи 61 КАС РФ основан на недопустимых доказательствах), суд учитывает эти обстоятельства при вынесении кассационного определения.

Следует иметь в виду, что суд кассационной инстанции вправе изменить правовую квалификацию отношений сторон, данную судами первой и (или) апелляционной инстанций, основываясь на установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельствах. Если при этом дело направляется на новое рассмотрение, указания суда кассационной инстанции о толковании закона являются обязательными для суда, вновь рассматривающего административное дело (часть 4 статьи 329 КАС РФ).

26. Суд кассационной инстанции рассматривает кассационные жалобу, представление в пределах указанных в них доводов. По административным делам, затрагивающим интересы неопределенного круга лиц, а также по административным делам, указанным в главах 28 - 311 Кодекса, суд кассационной инстанции вправе выйти за пределы доводов кассационных жалобы, представления. При этом по общему правилу суд кассационной инстанции не вправе проверять законность судебных актов в той части, в которой они не обжалуются, а также законность судебных актов, которые не обжалуются (часть 2 статьи 329 КАС РФ). Однако если обжалуемая часть судебного акта обусловлена другой его частью или иным судебным актом, вынесенным по этому же административному делу, которые не обжалуются, то эта необжалованная часть судебного акта или необжалованный судебный акт также подлежат проверке судом кассационной инстанции. Например, при обжаловании в суд кассационной инстанции определения о возвращении административного искового заявления в связи с неустранением недостатков его содержания проверке подлежит также определение об оставлении данного заявления без движения.

В кассационном определении должны быть указаны мотивы, по которым суд кассационной инстанции вышел за пределы доводов, содержащихся в кассационных жалобе, представлении (пункт 7 части 2 статьи 330 КАС РФ).

27. В случае подачи кассационной жалобы, в которой не указано, в чем, по мнению лица, подавшего жалобу, состоят фактические основания (доводы) для отмены или изменения обжалуемых судебных актов, судья суда кассационной инстанции вправе любым из предусмотренных Кодексом способов направления судебных извещений уведомить лицо, подавшее жалобу, о праве представить в суд дополнения к кассационной жалобе.

Если по административному делу, не относящемуся к административным делам, затрагивающим интересы неопределенного круга лиц, и к делам, указанным в главах 28-311 КАС РФ, дополнения к кассационной жалобе не будут представлены, суд кассационной инстанции ограничивается проверкой обжалованных судебных актов на предмет наличия безусловных оснований для их отмены, а также на предмет наличия оснований для прекращения производства по административному делу, оставления административного искового заявления без рассмотрения (пункт 6 части 1 статьи 320, пункт 1 части 1 статьи 321, часть 3 статьи 328, пункт 6 части 1, часть 2 статьи 329 КАС РФ).

Проверяя наличие безусловных оснований для отмены судебного акта, предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 статьи 310 КАС РФ, суды кассационной инстанции должны путем исследования объяснений лиц, участвующих в деле, и иных доказательств устанавливать, действительно ли лицу не было известно о времени и месте проведенного судебного заседания либо действительно ли лицо, не владеющее языком, на котором ведется судопроизводство, было лишено права давать объяснения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном языке или на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

Решая вопрос о наличии на стадии кассационного производства оснований для оставления административного искового заявления без рассмотрения, предусмотренных пунктами 2, 3 части 1 статьи 196 КАС РФ, судам кассационной инстанции необходимо устанавливать, носят ли соответствующие обстоятельства неустранимый характер (например, не намерен ли административный истец подписать поданное и не подписанное им административное исковое заявление).

28. Если лицо, подавшее кассационные жалобу, представление, обжалует решение суда первой инстанции и не приводит доводов относительно незаконности (необоснованности) апелляционного определения, которым такое решение оставлено без изменения, судом кассационной инстанции проверяется также указанное апелляционное определение.

При обжаловании в суд кассационной инстанции только судебного акта суда апелляционной инстанции, которым оставлено в силе решение суда первой инстанции, суд кассационной инстанции вправе проверить также законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

29. В случае когда после вынесения кассационного определения поступили кассационные жалоба, представление от других лиц, которым был восстановлен срок кассационного обжалования, суд кассационной инстанции принимает такие жалобу, представление к своему производству и рассматривает их в порядке, предусмотренном главой 35 КАС РФ.

Если при рассмотрении вновь поступивших кассационных жалобы, представления суд придет к выводу о незаконности и необоснованности судебного акта суда первой и (или) апелляционной инстанций, то такой судебный акт отменяется вместе с ранее вынесенным кассационным определением и выносится новое кассационное определение (часть 4 статьи 2, статья 312 КАС РФ).

Кассационные жалоба, представление, поступившие после рассмотрения административного дела судом кассационной инстанции, могут быть рассмотрены тем же или иным составом судей.

Поскольку предметом такого рассмотрения выступает судебный акт суда первой инстанции и (или) апелляционное определение, а не ранее вынесенное кассационное определение, в случае если суд кассационной инстанции при повторной проверке судебных актов судов первой и (или) апелляционной инстанций придет к выводу, что кассационные жалоба, представление не подлежат удовлетворению, в резолютивной части кассационного определения указывается на оставление кассационных жалобы, представления без удовлетворения; указания на оставление без изменения ранее вынесенных судебных актов по административному делу в резолютивной части не требуется.

30. При рассмотрении административного дела, в котором не допускается правопреемство, судам следует иметь в виду, что смерть гражданина и завершение ликвидации организации, являвшихся стороной в административном деле, подавших кассационную жалобу, произошедшие после принятия обжалованного судебного акта, не влекут прекращения производства по жалобе либо прекращения производства по административному делу. В таких случаях суд кассационной инстанции рассматривает поданную жалобу и выносит кассационное определение (пункты 5, 6 части 1 статьи 194, пункт 3 части 1 статьи 329 КАС РФ).

31. В силу части 9 статьи 327 КАС РФ результат рассмотрения кассационных жалобы, представления объявляется в судебном заседании суда кассационной инстанции. О вынесенном кассационном определении сообщается лицам, участвующим в деле.

Таким образом, в судебном заседании суд кассационной инстанции вправе огласить лишь резолютивную часть кассационного определения, разъяснив, когда и где лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным определением суда. Оглашенная резолютивная часть кассационного определения должна быть приобщена к делу.

В кассационном определении судом кассационной инстанции разъясняются порядок и сроки дальнейшего кассационного обжалования (часть 2 статьи 14 КАС РФ).

В кассационном определении (дополнительном кассационном определении) также разрешается вопрос об отмене приостановления исполнения судебного акта.

32. Кассационный суд общей юрисдикции вправе по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в кассационном или ином определении суда кассационной инстанции описки, опечатки или явные арифметические ошибки, а также рассмотреть заявления лиц, участвующих в деле, о разъяснении такого определения суда кассационной инстанции (часть 4 статьи 2, статьи 184 и 185 КАС РФ).

33. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащими применению пункты 84 и 85 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2016 года N 36 "О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов