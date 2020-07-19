Выбираем Hyundai Santa Fe: кроссовер за 500 000 рублей с V6 под капотом

В 2021 году Hyundai Santa Fe будет праздновать двадцатилетний юбилей - время, за которое кроссовер прошел путь от народного американского "бюджетника" до машины, по уровню технологий и оснащения одной ногой стоящей чуть ни в премиум-классе. Собственно, к новому Santa Fe без 2,5 миллионов рублей уже не подойти. Зато к его предку можно прицениться, не имея даже полумиллиона. Насколько актуален подержанный Santa Fe Classic и доставит ли он проблемы в эксплуатации?

Почему мы говорим американского, а не корейского? Потому что изначально кроссовер задумывался и ориентировался именно под американские вкусы, получил название в честь американского городка Санта-Фе, а многие технические решения делались с прицелом на американскую эксплуатацию. Благодаря последнему факту специфически выглядящий вседорожник оказался очень живуч, при этом не очень дорог, за что получил признание и в России, продержавшись уже на отечественном конвейере до 2012 года. Популярность первого поколения машины сегодня явилась залогом неплохого выбора и умеренных цен на вторичном рынке.

На российском рынке Hyundai Santa Fe I Classic был доступен с тремя моторами: с американского рынка нам привезли V-образную "шестерку" 2.7, а с европейского - 2.0-литровый дизель. Последний можно было выбрать как "механикой", так и с "автоматом". Мощный бензиновый мотор предлагался только с автоматической коробкой. Кроме того, машины дотагазовской эпохи можно было выбрать с бензиновым "атмосферником" 2.4 (146 л.с.), правда, самым свежим образцам с таким двигателем сегодня стукнуло уже 15 лет, а пробег у многих перевалил за 300 тыс.км.

Santa Fe стал практически единственным относительно доступным кроссовером, который можно выбрать с благородным мотором V6, что многие российские покупатели модели и сделали - это самый распространенный двигатель. Более доступный дизель по популярности, кстати, уступает мало. А вот бензиновая "четверка" 2.4 в силу возраста и недоступности при отечественной сборке встречается реже всех.

Что касается стоимости, то разброс от 250 до 700 тысяч рублей. Укатанные варианты 2001 года с пробегом хорошо за 200 тыс.км - подешевле, ухоженные образцы 2010-2012 года с пробегом около 100 тыс.км - подороже. Средняя цена - около 500 000 рублей за вседорожник в нормальном состоянии с любым мотором и накатом около 150 тыс.км.

Двигатели

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Итальянский 2.0-литровый дизель VM Motori серии D4EA в целом крепкий и ресурсный, но требует внимательного хозяина. Только хорошая солярка с проверенных АЗС, замена масла каждые 10 тыс.км и ремня ГРМ не позже 50-60 тыс.км - залог беспроблемной жизни. Если этим пренебрегать, сначала начнутся проблемы с топливной системой - форсунками, регулятором давления, ТНВД, а также сопутствующими датчиками. Ну а позже стоит ждать повышенного потребления масла и проблем с турбиной.

Бензиновый двигатель V6 2.7 серии G6BA - собственной разработки Hyundai оказался очень удачным. Мотор крайне неприхотливый - способен без проблем работать на 92-м бензине, не особо требователен к качеству масла и достаточно спокойно относится к небольшим перегревам. В заботливых руках так и вовсе ходит по полмиллиона километров.

Само собой, проблемы встречаются и у него. Основные претензии к ременной системе ГРМ, где оказался слаб гидронятяжитель ремня. Также с возрастом увеличивается расход масла. Внимания может потребовать система охлаждения, проблемы с которой двигатель простит только до определенного момента.

Редкий сегодня бензиновый мотор 2.4 G4JS на Santa Fe I корейской сборки - это адаптированный вариант двигателя Mitsubishi серии 4G64. Главная проблема очень хорошего агрегата - 15-19 летний возраст и набор старческих болезней. Скорее всего, будет повышенный расход масла, который говорит о необходимости замены маслосъемных колпачков и колец. Два балансирных вала усложняют замену ремня ГРМ, а слабость приводного ремня и его регулярные обрывы могут привести к попаданию кусков под ремень ГРМ со всеми вытекающими последствиями.

Трансмиссии

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Базовая "механика", также имеющая родство с агрегатами Mitsubishi, на Santa Fe надежна, но, опять же, может иметь проблемы в силу возраста. Если коробка стала шуметь и плохо переключаться, стоит озаботиться ее регулировкой, заменой муфт или подшипников. Стоит это все недорого и проявляется в основном в запущенных случаях.

На экземплярах первых лет выпуска могут быть проблемы со сцеплением и маховиками, которых ставилось два вида. Ни один из них ресурсным не назвать, так что каждые 100 тыс.км весь узел может требовать замены.

Автомат W4A42 также ведущий историю от японских агрегатов на Hyundai Santa Fe оказался почти вечным. Убить его могут только регулярные выезды на бездорожье и особо активные водители на версиях с V6. Само собой, регулярная замена масла строго обязательна. Ну а чуть измененная версия того же автомата на переднеприводных Santa Fe проблем владельцам вообще не доставляет.

Что касается полного привода Styer-Puch (таких вариантов на рынке три четверти), то по современным меркам устроен он достаточно оригинально. Система оснащена постоянным полным приводом с вискомуфтой, которая находятся внутри раздаточной коробки. А сзади еще и расположен самоблокирующийся дифференциал.

Ходит система довольно долго - как правило, не менее 200 тыс.км, и даже в случае повреждения корпуса муфты (в основном при перегреве) Santa Fe не теряет всех ведущих колес, а просто перестает перераспределять момент по осям. Определяется это по белым примесям в трансмиссионном масле. Если такие замечены - дело плохо. Муфта не разборная и меняется целиком, что влетит в копеечку.

Редуктор заднего моста требует обновления соответствующего масла. Если залили не то, или вообще про него забыли, узел напомнит воем и позже хрустом. С возрастом может "съесть" и провернуть шлицы вала раздаточной коробки, что можно заподозрить по люфтам и подтекам. По этой же причине в зоне риска находятся и ШРУСы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Если говорить в целом, все элементы ходовой Hyundai Santa Fe просты и недороги в эксплуатации, но, увы, и не сильно выносливы. Кстати, ездовые характеристики первого поколения Santa Fe далеки от идеала, так что крены, "ватное" управление и не самые информативные тормоза - были нормой даже в новом состоянии.

Независимая подвеска слаба всевозможными резиновыми деталями - опорами стоек, отдельными втулками и сайлент-блоками, которые не выдерживают порой и 50 тыс.км. Зато крепкие сами рычаги. Недолго ходили оригинальные пружины, которые под загрузкой порой просто обламывало. Проблемный передний стабилизатор. А вот шаровые и ступичные подшипники ходят долго, да и меняются отдельно.

Рулевое управление с простым гидроусилителем, который не доставляет проблем обычно до 150-170 тыс.км - нужно следить за его жидкостью, которая достаточно быстро уходит. Проблемы с рейкой начинаются после 200 тыс.км.

Тормоза на Santa Fe ставились как дисковые, так и барабанные. Механизмы выносливые, но слабые - тормозить на кроссовере нужно с запасом при любом состоянии.

В целом найти сегодня Santa Fe I с оригинальными деталями ходовой почти невозможно, так что ресурс многих элементов "гуляет" в зависимости от качества установленного неоригинала. Все зависит от того, насколько экономным был предыдущий хозяин. А таких на изначально недорогом кроссовере было немало.

Кузов и салон

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Крайне похвально, что корейцы не стали экономить на сборочных процессах. Даже экземпляры первых лет выпуска могут похватать хорошим состоянием кузова. Ржавчина на металле обычно говорит от плохом кузовном ремонте. Но это речь о навесных панелях. Под бамперами и пластиковыми накладками, а также с внутренней стороны порогов и на сварных швах коррозия, увы, появляется регулярно, хотя и не носит фатального характера.

То же самое можно сказать и об интерьере. Собран он из недорогого жесткого пластика, но качественно. В салоне ничего не отваливается и не особо скрипит даже на 15-летних экземплярах. Но вот проблемы с салонной электрикой встречаются в силу возраста и нашего климата.

Вывод

Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai Santa Fe I Classic - на удивление крайне удачная машина. Большая, выносливая и не очень дорогая как сама по себе, так и в обслуживании. Выбирать стоит топ-версии с мотором V6 и автоматом, которые без особых проблем способны выдержать свыше 350 тыс.км. Единственным недостатком такого исполнения будет расход топлива на уровне 20 литров по городу, что компенсируется потреблением 92-го бензина.